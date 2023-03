Lana Caesar zur HSG Verden-Aller

Von: Kai Caspers

Teilen

Nach ihrem Abschied beim TuS Rotenburg gibt Lana Caesar künftig bei der HSG Verden-Aller den Ton an. © Freese

Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe ihres Abschieds beim TuS Rotenburg hat Lana Caesar einen neuen Verein gefunden. Nächste Saison ist die 38-Jährige bei der HSG Verden-Aller als Trainerin tätig.

Verden – Erst in der vergangenen Woche hat Lana Caesar ihren Abschied zum Saisonende nach sechseinhalb Jahren als Trainerin beim TuS Rotenburg verkündet. Bezüglich ihrer sportlichen Zukunft hat die 38-jährige Etelserin nun Nägel mit Köpfen gemacht. In der neuen Saison zieht es die B-Lizenzinhaberin zur HSG Verden-Aller.

Dort trainiert Lana Caesar künftig gemeinsam mit Björn Fechner die männliche A-Jugend und übernimmt außerdem alleinverantwortlich die männliche B-Jugend. „In den vergangenen Jahren hatte es immer mal wieder Anfragen aus Verden gegeben. Jetzt hat es dann mal gepasst und ich freue mich auf die kommenden Aufgaben“, lässt die Etelserin wissen. „Schließlich ist das gesamte Umfeld in Verden schon etwas anders gestreut als in Rotenburg. Denn neben dem Hallensport wird auch Wert auf Beachhandball gelegt. Das wird auf jeden Fall spannend“, lässt die 38-Jährige wissen. Auch wenn Caesar ihr Engagement an der Aller erst im Sommer beginnt, will sich die engagierte Trainerin, sofern es die Zeit erlaubt, einige Spiele der Verdener anschauen. „Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn beide Mannschaften aus eigener Kraft die Liga halten. Sollte es dann aber doch in die Relegation gehen – dann ist das eben so. Dann werde ich vermutlich auch schon etwas früher einsteigen“, verdeutlicht die Etelserin.

Caesars Zusage für Verdens Juri Wolkow ein Glücksfall

Für Juri Wolkow ist die Zusage von Lana Caesar ein echter Glücksfall. „Ich kenne Lana schon seit vielen Jahren und habe auch schon unter ihr trainiert. Daher weiß ich um ihre enorme Fachkompetenz und habe natürlich gesehen, was sie in den vergangenen Jahren alles in Rotenburg geleistet hat“, erklärt das HSG-Vorstandsmitglied. „Daher denke ich, dass wir mit ihr für die Zukunft in jedem Fall sehr gut aufgestellt sind. Vor diesem Hintergrund wäre es schon wichtig, dass die beiden Teams die angestrebten Qualifikationen in ihren Ligen direkt erreichen.“ kc