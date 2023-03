Handball-Oberligist TV Oyten überzeugt nur 20 Minuten gegen Bremervörde - 30:33

Von: Björn Lakemann

Oytens Leonard Fischer kassierte mit seinem Team eine bittere 30:33-Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt gegen Schlusslicht TSV Bremervörde. © Hägermann

Eine gute Anfangsphase reicht nicht. Diese Erfahrung machte Handball-Oberligist TV Oyten bei der schmerzhaften 30:33-Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt gegen Schlusslicht TSV Bremervörde.

Oyten – Im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga setzte es für den TV Oyten einen herben Rückschlag. In eigener Halle unterlag der Aufsteiger gegen das Schlusslicht TSV Bremervörde mit 30:33 (17:14).

„Nach unserer deutlichen Führung zu Beginn haben unsere Jungs wohl gedacht, dass es so weiterlaufen wird. Wie man aber im Abstiegskampf Tore erzielt, hat uns leider nur der Gegner gezeigt“, bilanzierte TVO-Trainer Lars Müller-Dormann gefrustet. Dabei hätte der Star besser nicht verlaufen können. Die Oytener nagelten die Gäste förmlich an die Wand. Hinter der funktionierenden Defensive hatte Keeper Jonas Lüdersen einen Glanztag erwischt – zumindest im ersten Abschnitt. Anton Zitnikov stellte auf 7:1 (12.) und nach einem Siebenmeter des zehnfachen Torschützen Noah Dreyer zum 10:2 (16.) roch es bereits nach einer kleinen Vorentscheidung. An eine Wende glaubte wohl nur noch der lautstarke Gäste-Anhang. Als wenig später auch noch Bremervördes Toptorschütze Lars von Kamp, nach einem rüden Foul an Leonard Fischer Rot sah, schien das Pendel endgültig auf Oytener Seite auszuschlagen. Doch weit gefehlt. Fünf Gästetreffer am Stück schienen eine Art Gamechanger zu sein. Nicht von ungefähr traf TSV-Rückraumrecke Marvin Mühlmann per Doppelschlag zum 13:13 (27.). Den nächsten Treffer setzte der 19-jährige Marlon Hencken, der mit seinen ersten drei Treffern bei den Herren in der Oberliga in dieser Saison der einzige Lichtblick war. Kurz vor der Pause hatte Linkshänder Anton Zitnikov noch zwei Buden im Wurfarm – 17:14.

Seine zehn Tore reichten nicht zum Sieg: Oytens Rückraumspieler Noah Dreyer (beim Wurf). © Hägermann

Doch statt aus diesem Pausenvorteil Sicherheit zu ziehen, waren die Gäste präsenter und zielstrebiger. Beim 21:21 (43.) war es wieder eine Partie auf Augenhöhe. Die fehlende Oytener Körpersprache und der immer lauter werdende Gäste-Anhang, der den TVO zusätzlich zu verunsichern schien, waren Faktoren in der packenden Partie. Spätestens beim 25:29 (53.) war die Vorentscheidung gefallen. „Mein Team hat Charakter gezeigt. Was es geleistet hat, war der Wahnsinn“, schwärmte Gäste-Coach Adnan Salkic. Ganz anders die Gemütslage bei den enttäuschten Oytenern. „Was wir an Chancen verballern, ist unglaublich. Irgendwann konnten wir den Schalter nicht mehr umlegen. Die Jungs müssen ganz schnell begreifen, dass ein gesunder Abstiegskampf anders funktioniert“, so Winter.

TV Oyten: Lüdersen, Timm, Van den Berg; Dreyer 10/3, Blau (2), Marc Lange (1), M. Hencken (3), Brüns (2) , Zitnikov (7/1), Fischer (4), Precht, Lübbers, Sell (1).