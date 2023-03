Oberligist TV Oyten trennt sich von Trainer Kai Freese

Von: Kai Caspers

Teilen

Kai Freese muss als Trainer der TV Oyten Vampires vorzeitig gehen. © Hägermann

Kai Freese ist nicht länger Trainer des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires. Bis zum Saisonende übernimmt Carolin Sunder.

Oyten – Überraschende Wende bei den Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires: Hatte Michael Hidde noch im Februar die Verlängerung mit Kai Freese für eine weitere Saison verkündet, folgt nun die Rolle rückwärts. Wie der Team-Manager der Vampires auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, haben sich beide Seiten mit sofortiger Wirkung getrennt. Bis zum Saisonende übernimmt nun mit Carolin Sunder die bisherige Co-Trainerin die Verantwortung.

Freese: Unterschiedliche Auffassung von Leistungssport

„Ich habe zuletzt gemerkt, dass ich eine andere Auffassung von Leistungssport habe. Zumal ich auch unter anderen personellen Voraussetzungen in Oyten angetreten bin. Daher habe ich den Verein darüber informiert, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde“, wäre für Kai Freese trotz der bereits erfolgten Zusage für ein weiteres Jahr ohnehin am Saisonende Schluss gewesen. „Vielleicht habe ich es ja auch nicht geschafft, die Mannschaft mitzunehmen. Trotzdem ist es ein super Verein, mit tollen Menschen. Aber leider hat es doch nicht gepasst“, zeigte sich Freese von der sofortigen Trennung nicht groß überrascht. „Ich weiß auch, dass der Verein nun etwas in Zeitnot bezüglich der Nachfolge meiner Person ist.“

Carolin Sunder übernimmt bis zum Saisonende

Michael Hidde wollte sich bezüglich der Gründe für die vorzeitige Trennung nicht in die Karten gucken lassen. „Da bewahren wir Stillschweigen. Dennoch danken wir Kai für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Gleichwohl freut sich Oytens Team-Manager, dass Carolin Sunder die vakante Trainerposition nun bis zum Saisonende übernimmt.