TV Oyten kassiert die erwartete Niederlage

Von: Kai Caspers

Teilen

Für Oytens Noah Dreyer war die Partie gegen Fredenbeck nach einer Roten Karte frühzeitig beendet. © Hägermann

Tabellenführer VfL Fredenbeck erwies sich erwartungsgemäß als eine Nummer zu groß für Handball-Oberligist TV Oyten.

Oyten – Am Ende setzte es für Handball-Oberligist TV Oyten beim 27:39 (15:24) gegen den VfL Fredenbeck doch das im Vorfeld erwartete Ergebnis. Allerdings konnte Marc Winter damit gut leben. „Unter den Voraussetzungen haben wir uns sehr gut verkauft. Zumal wir die zweite Halbzeit nur mit drei Toren verloren haben. Die Einstellung hat auf jeden Fall gestimmt.“

TVO-Trainer Marc Winter lobt die Einstellung

Schon im Vorfeld galt es für die Gastgeber einige Nackenschläge zu verkraften. Denn neben Marc Lange musste der TVO noch auf Robin Hencken, Mattis Brüns und Torhüter Julius Timm verzichten. Da wurde in der Anfangsphase auch ziemlich deutlich – 1:6 (7.). Nach einer Auszeit wurde es jedoch wesentlich besser und nach einem Treffer von Anton Zitnikov war beim 7:9 (15.) der Anschluss geschafft. Als dann aber Noah Dreyer nach einem Schlag ins Gesicht laut Winter eine berechtigte Rote Karte (24.) kassierte, zeigte das ordentlich Wirkung. „Damit fehlte es im Rückraum natürlich den Alternativen. Unter anderem musste Anton Zitnikov fortan auf Halbrechts spielen“, erklärte Winter das deutliche 15:24 zur Pause.

Frühe Rote Karte für Oytens Noah Dreyer

Dennoch ließen die Gastgeber in der zweiten Hälfte die Köpfe nicht hängen. „Nach der Niederlage in Oldenburg hatten wir eine Reaktion gefordert. Und die haben wir gesehen“, attestierte der TVO-Trainer seinem Team eine gute Einstellung. „Klar, Fredenbeck hat sicher auch nicht mehr alles gegeben. Aber nachdem wir im Vorfeld das Schlimmste befürchtet hatten, können wir die Halle hocherhobenen Hauptes verlassen“, lobte Winter. Und hätten die Gastgeber nicht gleich vier Siebenmeter ausgelassen – die Niederlage hätte auch noch etwas erträglicher ausfallen können. „Dieses Spiel und auch die Partie in Cloppenburg sehen wir als Trainingseinheit für die abschließenden drei Begegnungen. In denen gilt es zu punkten, um den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu bringen“, gibt Winter als Marschroute vor.

TV Oyten: Lüdersen, van den Berg - Grobler (4/2), Blau (4), M. Hencken (1), Dreyer (2), Zitnikov (2), Fischer (6), Precht (3), Sell (5). kc