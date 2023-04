27:40 – aber Oberligist TV Oyten fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt

+ © häg Ihm gelang der erste Treffer für sein Team in Cloppenburg: Oytens Timo Precht. © häg

Nur noch ein Schritt trennt den TV Oyten vom Klassenerhalt in der Handball-Oberliga. Daher hielt sich der Ärger über das 27:40 in Cloppenburg auch in Grenzen.

Oyten – Beim Tabellenzweiten TV Cloppenburg setzte es für den TV Oyten die erwartete Niederlage. Dennoch hielt sich die Enttäuschung nach dem 27:40 (12:18) beim Aufsteiger in Grenzen. Verantwortlich dafür war die frohe Kunde vom 35:30-Erfolg des Lokalrivalen SG Achim/Baden in Bremervörde. „Damit können wir bereits am nächsten Wochenende gegen den TuS Haren den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen“, klärt TVO-Trainer Marc Winter auf.

In Cloppenburg wurde der Aufsteiger kalt erwischt. Erst in der sechsten Minute gelang Timo Precht der erste Treffer – 1:4. Zu allem Überfluss mussten die Oytener ab der 13. Minute auch noch auf ihren Haupttorschützen Robin Hencken verzichten. Er hatte Cloppenburgs Kreisläufer Ole Harms beim Wurf in den Arm gegriffen und kassierte dafür die Rote Karte. „Die kann man schon geben. Dennoch war es für mich eine harte Entscheidung“, hätte für Winter auch eine Zeitstrafe ausgereicht. „Es war also schnell klar, dass wir die Partie nicht gewinnen können. Zumal uns die Gastgeber ganz deutlich aufgezeigt haben, woran wir noch arbeiten müssen.“ Zur Pause deutete sich die spätere Niederlage beim 12:18 bereits an. Denn auch nach dem Wechsel ließen die Cloppenburger nicht locker und drückten weiter aufs Tempo. Daher war mit dem 31:18 (45.) auch alles gelaufen. „Wir haben die Niederlage letztlich in Grenzen gehalten. Nach dem Spiel haben wir uns dann gleich auf die Partie gegen Haren eingeschworen“, so Winter.

TV Oyten: Timm, Lüdersen, van den Berg - Blau (4), Lange, M. Hencken, R. Hencken (1), Dreyer (3), Zitnikov (4/1), Fischer (7), Precht, Lübbers (2), Sell (2). kc