Oberligist TV Oyten: Das Selbstbewusstsein wächst

Von: Kai Caspers

Auch bei Oytens Rückraumspieler Marc Lange zeigte die Leistungskurve zuletzt deutlich nach oben. © häg

Der Sieg in Delmenhorst – er hat das Selbstvertrauen beim Handball-Oberligisten TV Oyten weiter anwachsen lassen. „Endlich haben wir mal einen etablierten Oberligisten geschlagen. Daran gilt es nun anzuknüpfen“, rechnet sich Marc Winter auch im Heimspiel gegen den TvdH Oldenburg (Sonntag, 17 Uhr) einiges aus.

Oyten – Allerdings bezeichnet Oytens Trainer den kommenden Gegner schon als ein etwas anderes Kaliber. Zumal die Oldenburger mit einigen Ambitionen in die Saison gestartet waren. Doch aktuell weist der TvdH lediglich 7:5-Punkte auf. „Die Mannschaft ist noch nicht wirklich drin in der Saison. Aber das soll uns auch gar nicht großartig interessieren, denn wir gucken nur auf uns“, hofft Winter, dass sein Team an die Galavorstellung der ersten 40 Minuten in Delmenhorst anknüpfen kann. „Das war richtig stark. Unsere Entwicklung war deutlich zu sehen. Zumal nach der Verletzung von Noah Dreyer einige Spieler extrem aufblühen“, denkt Oytens Trainer da in erster Linie an Marc Lange und Maximilian Sell. „Aber wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir aus dem Spiel in Delmenhorst auch unsere Lehren ziehen“, hätte sich Winter die letzten 20 Minuten gerne erspart. „Aber wir haben den Jungs in einer knallharten Analyse noch einmal die Fehler vor Augen geführt.“ Personell gibt es auf Seiten der Gastgeber keine Probleme, sind bis auf Dreyer alle Mann an Bord. kc