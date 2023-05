TV Oyten beseitigt letzte Zweifel am Klassenerhalt

Von: Björn Lakemann

Nutzte die sich bietenden Freiräume glänzend aus: Oytens siebenfacher Torschütze Timo Precht. © Hägermann

Zwei Spieltage vor Saisonende machte Handball-Oberligist TV Oyten den vorzeitigen Klassenerhalt mit einer Gala beim Heimsieg über den TuS Haren perfekt.

Oyten – Riesenjubel bei Handball-Oberligist TV Oyten, der einen 47:29 (27:14)-Kantersieg über den Siebtplatzierten TuS Haren feierte. Schon eine Minute vor dem Abpfiff gab es die ersten Gratulationen auf der Auswechselbank zum Klassenerhalt. In der Tat hat der von Marc Winter und Lars Müller-Dormann trainierte Aufsteiger bereits zwei Spieltage vor Saisonende das selbst gesteckte Ziel mit einem Offensivfeuerwerk festgemacht.

„Die jungen Spieler haben sich stetig weiterentwickelt. Auch unser Tempospiel wird immer besser. Unsere Jungs haben trotz der deutlichen Führung immer weitergemacht“, freute sich das extrem zufriedene TVO-Trainerduo. Insbesondere der 19-jährige Timo Precht, der auf seiner Linksaußenposition ungeahnte Freiräume hatte, strahlte nach sieben blitzsauberen Buden mit der Sonne um die Wette: „Heute lief es einfach bei mir. Ich habe mir bewiesen, dass ich es kann.“

Kann mit dem TV Oyten ab sofort für eine weitere Saison in der Oberliga planen: Kreisläufer Timo Blau. © Hägermann

Nachdem die Partie bis zum 3:3 (6.) ausgeglichen verlaufen war, zogen die Vampires den Gästen mit einem 6:0-Lauf und dem Treffer von Timo Precht zum 9:3 (11.) frühzeitig den Stecker.„Jetzt bloß nicht nachlassen“, schärfte Winter den Seinen noch mal die Sinne. Zumal er nicht vergessen hatte, dass die Partie gegen Bremervörde nach einer grandiosen Auftaktphase noch in die Binsen ging. Doch die Oytener blieben gnadenlos auf der Überholspur und spielten eine tadellose 6:0-Deckung. So leuchtete bereits in Minute 16 nach der einzigen Bude von Maximilian Sell ein 15:5 auf der Anzeigentafel. Kurz vor dem Wechsel bedeutete der Doppelpack des neunfachen Torschützen Anton Zitnikov das 25:14 (28.). Bei den völlig überforderten Gästen genügte einzig der zehnfache Torschütze Stefan Sträche Oberligaansprüchen.

Auch die zweite Hälfte verlief für die bissigen Vampires wie geschnitten Brot. Precht zeichnete für das 30. Tor verantwortlich („Der Junge ist gut drauf heute“, O-Ton Hallensprecher Uwe Kellner) und nur zehn Minuten später betrat Keeper Niklas van den Berg, der den guten Jonas Lüdersen (elf Paraden), ablöste, die Spielfläche. „Pfanne“ van den Berg fischte in der Restspielzeit noch elf gute Einwurfgelegenheiten der Emsländer teilweise spektakulär weg. „Das war richtig geil. Wenn meine Abwehr so toll mit mir zusammenarbeitet, kommt so eine Leistung dabei raus“, schmunzelte der 20-Jährige. Jetzt warten in dieser Saison noch zwei Spiele ohne Druck auf die Oytener.

TV Oyten: Lüdersen, van den Bergh; Blau (5), M. Lange (1), M. Hencken (4/2), R. Hencken (10/4), D. Lange (1), Dreyer (4), Zitnikov (9), Fischer (5), Precht (7), Lübbers, Sell (1).