Den Favoriten mächtig geärgert

Von: Kai Caspers

Teilen

Gleich fünfmal konnte Oytens Linksaußen Mattis Brüns den glänzend aufgelegten Daniel Sommerfeld im Tor des ATSV Habenhausen überwinden. © Hägermann

Auch wenn es am Ende doch noch deutlich wurde. Handball-Oberligist TV Oyten konnte die Halle trotz der 20:34-Pleite gegen Drittliga-Absteiger ATSV Habenhausen hoch erhobenen Hauptes verlassen.

Oyten – Es war schon ein ungewohntes Bild in der Oytener Pestalozzihalle. Während Matthias Ruckh, Trainer des ATSV Habenhausen, trotz des ungefährdeten 34:20 (14:10)-Erfolges beim TV Oyten nur bedingt zufrieden wirkte, sah es bei Marc Winter und Lars Müller-Dormann ganz anders aus. „In Anbetracht unserer personellen Probleme hatten wir im Vorfeld schon das Schlimmste befürchtet. Aber wir können die Halle hoch erhobenen Hauptes verlassen, da wir den Favoriten über 40 Minuten richtig geärgert haben“, fand das Trainerduo des Aufsteigers auch nur wenig Anlass zur Kritik.

Im gebundenen Spiel ist Habenhausen nicht viel eingefallen. Da hat sich der Favorit an unserer Deckung ordentlich die Zähne ausgebissen.

„Letztlich ist mir die Niederlage sogar etwas zu deutlich ausgefallen. In der zweiten Halbzeit hatten wir zwei Phasen, in denen wir unsere klaren Dinger nicht reingemacht haben. Dann sieht das nämlich viel besser aus. Allerdings hat Habenhausen mit Daniel Sommerfeld auch einen Extrakönner zwischen den Pfosten“, lobte Winter den ATSV-Keeper. Doch auch der konnte nicht verhindern, dass die Gastgeber glänzend in die Partie gefunden hatten. Das war in erster Linie der starken Deckungsarbeit des TVO geschuldet. Und wenn dann doch mal ein Wurf der Gäste den Weg in Richtung des Oytener Tores fand, zeigte sich der glänzend aufgelegte Keeper Jonas Lüdersen auf dem Posten. Dennoch gab es trotz der 4:2-Führung in der zehnten Minute den ersten Nackenschlag. Anton Zitnikov wurde nach einer Aktion gegen Habenhausens starken Rechtsaußen Luc Schluroff mit Rot vom Platz gestellt. Sicher eine harte Entscheidung, die laut Winter aber zu vertreten war. „Aber bei unserem schmalen Kader war das natürlich alles andere als optimal.“ Kurz zuvor hatten die Gäste bereits ihre Auszeit genommen. Ein Beleg dafür, dass die Oytener richtig gut drin waren in der Partie. Es dauerte dann auch bis zur 15. Minute, ehe der Ex-Oytener Mohamad Sibahi die Gäste beim 6:5 das erste Mal in Führung brachte. Aber auch davon ließen sich die Gastgeber nur wenig beeindrucken und konnten mit dem 10:14 mehr als zufrieden sein. „Im gebundenen Spiel ist Habenhausen nicht viel eingefallen. Da hat sich der Favorit an unserer Deckung ordentlich die Zähne ausgebissen“, freute sich Müller-Dormann.

Auch seine sieben Tore konnten die Niederlage nicht verhindern: Oytens Robin Hencken. © Hägermann

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte startete der TVO furios. In der 36. Minute war nach einem Treffer des stark aufspielenden Timo Blau der Anschluss geschafft – 14:15. Erst ab der 40. Minute setzte sich der Favorit dann deutlich ab und führte beim 26:16 (47.) erstmals mit zehn Toren. Für Winter keine Überraschung. „Bei uns haben natürlich auch die Kräfte nachgelassen. Aber wir wollten auch über 60 Minuten Tempo machen, um den Ausfall von Noah Dreyer zu kompensieren. Und wenn nicht in so einem Spiel – wann sollen wir es sonst trainieren? Daher ist alles in Ordnung“, lobte Oytens Trainer.

TV Oyten: Lüdersen, Timm, van den Berg - Hencken (7/1), Brüns (5), Blau (3), M. Lange (2), Zitnikov, D. Lange (1), Fischer (1), Precht (1/1), Sell.