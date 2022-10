SG Achim/Baden fehlt die Cleverness – 27:34

Von: Kai Caspers

Achim/Badens Luke Pehling überzeugte in der Deckung. Doch verhindern konnte er das 27:34 auch nicht. © häg

Über 50 Minuten lieferte Handball-Oberligist SG Achim/Baden dem VfL Fredenbeck einen tollen Kampf. Doch nach einer Schwächephase setzte es am Ende noch eine deutliche 27:34-Niederlage.

Achim/Baden – Zehn Minuten vor dem Ende durfte Handball-Oberligist SG Achim/Baden noch von einem Coup beim Drittliga-Absteiger VfL Fredenbeck hoffen. „Aber in der Folge waren wir dann einfach nicht clever genug. Daher geht die Niederlage auch in Ordnung. Auch wenn sie mir zu hoch ausgefallen ist“, bilanzierte SG-Trainer Florian Schacht nach dem 27:34 (15:16). „Aber letztlich ist das auch egal. Denn es sind auch nur zwei Punkte.“

Luke Pehling überzeugt in der Deckung

In Fredenbeck erwischten die Gäste einen guten Start und gingen nach einem Treffer von Flügelspieler Lars Auth beim 5:3 (7.) erstmals mit zwei Toren in Führung. Das schmeckte dem VfL-Trainer überhaupt nicht und er reagierte mit einer frühen Auszeit. Danach legten die Gastgeber zwar ein 12:8 (20.) vor, doch das Schacht-Team ließ sich davon nicht beeindrucken. „Wir haben uns sehr gut auf den starken Rückraum des VfL eingestellt“, lobte der SG-Trainer dabei insbesondere Luke Pehling, der eine glänzende Leistung in der Deckung gegen VfL-Shooter Ole Hagedorn zeigte. Nicht von ungefähr war zur Pause beim 15:16 der Anschluss wieder geschafft.

Fredenbecks Außenspieler nicht in den Griff bekommen

Direkt nach dem Wechsel glich Tobias Freese zwar zum 16:16 aus, doch nach dem 19:17 zogen die Gastgeber auf 22:17 (40.) davon. Mit einer Auszeit versuchte Florian Schacht den Lauf des VfL zu stoppen. Als Marvin Pfeiffer nach dem 22:26 mit einem Doppelpack auf 24:26 (50.) verkürzte, keimte neue Hoffnung auf Seiten der Gäste auf. Auch beim 26:28 (54.) war noch alles drin. „Doch in den letzten fünf Minuten haben wir dann das Handballspielen eingestellt“, monierte Schacht. „Vor allen Dingen die Außenpositionen haben wir nicht mehr verteidigt bekommen. Das hat dann letztlich den Ausschlag gegeben. Da hat dann das letzte Quäntchen gefehlt. Natürlich ist es schade, dass die Niederlage noch so deutlich ausgefallen ist. Aber wir haben erneut bewiesen, dass wir gegen die Spitzenteams der Liga mithalten können“, konnte der SG-Trainer der Partie doch noch etwas Positives abgewinnen.

Tore SG Achim/Baden: Podien (6/2), Auth (5), Pehling (4), Pfeiffer (4), Windßus (3), Freese (2), Balke (1), Block-Osmers (1), Meyer (1).