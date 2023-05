TV Oyten Vampires nun mit den besten Karten im Oberliga-Titelrennen

Von: Kai Caspers

Teilen

Carolin Sunder besitzt mit dem TVO wieder beste Chancen im Titelkampf. © häg

Zwei Spieltage vor Saisonende spricht in der Handball-Oberliga nun wieder alles für eine Meisterschaft der TV Oyten Vampires. Während Tabellenführer Hunte-Aue Löwen patzte, gaben sich die Vampires keine Blöße.

Oyten – Perfekter Spieltag für die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires. Während das Team von Carolin Sunder beim 33:17 (15:3) über den TV Neerstedt nicht wirklich gefordert, kassierten die Hunte-Aue Löwen eine 31:34-Niederlage beim SV Werder Bremen II. Damit besitzen die Vampires zwei Spieltage vor Saisonende nun wieder die besten Karten im Titelrennen und die Rückkehr in die dritte Liga.

Starke Deckung legt den Grundstein zum Kantersieg über Neerstedt

Im Duell gegen Neerstedt ließen die Gastgeberinnen von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Die Gründe lagen für TVO-Trainerin Sunder auf der Hand. „Wir haben eine sehr gute Deckung gestellt. Auch unsere Torhüterinnen hatten einen glänzenden Tag erwischt.“ Daher war mit dem 15:3 zur Pause die Vorentscheidung auch frühzeitig gefallen. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann etwas wilder, da beide Mannschaften ihre Deckungen öffneten. „Außerdem habe ich die Spielzeiten gleichmäßig auf alle Schultern verteilt. So haben die, die zuletzt oftmals durchspielen mussten, auch ihre Pause bekommen. Daher haben wir natürlich auch ein paar mehr Gegentreffer kassiert. Trotzdem hatten wir alles im Griff“, konstatierte Sunder. Dass sie mit ihrem Team nun wieder die Pole Position im Titelrennen übernommen hat – für Oytens Trainerin war es das i-Tüpfelchen auf einen tollen Nachmittag. „Wir haben jetzt alles wieder in eigener Hand. Aber wir haben auch noch nichts erreicht, sondern müssen unsere Hausaufgaben machen und es dann belohnen.“

TV Oyten Vampires: Land, Newbern - Prütt (2), Wolf (3), Meyer (7), Schmelz (1), Franke (3), Woltemade (5/1), Seidel (2), Peek (3), Kennerth, Schengalz, Janssens (4), Johannesmann (2). kc