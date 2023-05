TV Oyten: Sunder-Team fehlt nur noch ein Sieg zum Titel

Von: Kai Caspers

Will sich mit dem Titel verabschieden: Pia Franke. © häg

Es ist angerichtet. Mit einem Sieg über den MTV Tostedt wollen sich die Damen des TV Oyten für eine tolle Aufholjagd mit dem Titel in der Handball-Oberliga belohnen.

Oyten – Vor dem abschließenden Saisonspiel gegen den MTV Tostedt (So., 14.30 Uhr) lässt Carolin Sunder keine zwei Meinungen gelten. „Wir wollen Meister werden und jetzt den letzten Schritt gehen. Knüpfen wir an die gezeigten Leistungen der vergangenen sechs Wochen an, ist das auch ein realistisches Ziel“, will die Trainerin des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires die Favoritenrolle erst gar nicht abstreiten.

Gleichwohl weiß auch Sunder, dass ihre Mannschaft erneut alles reinwerfen muss. „Tostedt ist zwar ein schlagbarer, aber definitiv auch ein sehr unbequem zu spielender Gegner aufgrund der individuellen Stärken der einzelnen Spielerinnen. Wir sind somit gewarnt und werden den MTV auf keinen Fall unterschätzen“, macht sich Oytens Trainerin hinsichtlich der geforderten Einstellung keine Gedanken. „Zumal wir alles in der eigenen Hand haben. Daher gucken wir auch nur auf uns.“

Abschied für Pia Franke, Lena Janssens, Bryana Newbern und Kathleen Hertes

Im Anschluss an die Partie wird es neben der erhofften Meisterfeier auch Verabschiedungen geben. Denn wie Sunder erklärte, werden die Vampires in der kommenden Saison in der Dritten Liga auf Spielerinnen Trio verzichten müssen. Aus beruflichen Gründen zieht es Pia Franke nach Hamburg. Kürzertreten wollen Torhüterin Bryana Newbern und Flügelspielerin Lena Janssens. Auch Kathleen Hertes geht. kc