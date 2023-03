SG-Trainer Florian Schacht warnt vor Delmenhorst

Von: Kai Caspers

Will auch gegen Delmenhorst seine Treffsicherheit unter Beweis stellen: Achim/Badens Kevin Podien. © Hägermann

Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe steht Handball-Oberligist SG Achim/Baden in der Partie gegen den Tabellenvorletzten HSG Delmenhorst.

Achim/Baden – Bei einem Blick auf die Tabelle sind die Rollen vor dem Heimspiel des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden (Sa., 19 Uhr) gegen die HSG Delmenhorst klar verteilt. Alles andere als ein klarer Sieg der Gastgeber wäre schon eine kleine Überraschung.

Für Florian Schacht stellt sich die Aufgabe jedoch nicht so einfach dar. „Delmenhorst zählt zu den Teams, die uns nicht wirklich liegen. Das hat das Hinspiel ganz deutlich gezeigt“, erinnert der SG-Trainer an das 30:30. „Allerdings hat mir damals auch die Einstellung nicht gefallen. Somit erwarte ich schon eine gewisse Wiedergutmachung.“ Warum die HSG bis dato lediglich neun Punkte auf dem Konto hat – für Schacht ist es ein Rätsel. „Da gibt es wesentlich schlechtere Teams in der Liga. Die erste Sieben genügt für mich höheren Oberliga-Ansprüchen. Warum sie es bislang nicht immer abrufen konnte – ich weiß es nicht. Allerdings hat sich Delmenhorst nach dem Rauswurf des Trainers zuletzt schon gefangen“, warnt Schacht in erster Linie vor der Rückraumreihe mit Linkshänder Tim Coors, Mittelmann Frederic Oetken und Jörn Janßen. „Da müssen wir in der Deckung hellwach sein. Dennoch sind wir uns der Favoritenrolle in eigener Halle natürlich bewusst und nehmen sie auch an. Knüpfen wir an die Leistung gegen Fredenbeck an, auch wenn wir das Spiel verloren haben, ist mir nicht bange. Bezüglich der Motivation mache ich mir ohnehin keine Gedanken. Dafür war das Hinspiel Warnung genug“, muss Schacht neben Max Borchert nur auf Hendrik Budelmann (beruflich) und Tilman Dehmel (privat) verzichten. Dafür kehrt Spielmacher Marvin Pfeiffer wieder in die Mannschaft zurück. kc