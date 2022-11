Winter: „Waren das bessere Team“

+ © häg Auch seine neun Tore konnten die Niederlage beim Drittliga-Absteiger VfL Fredenbeck nicht verhindern: Oytens Rückraumspieler Leonard Fischer. © häg

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Björn Lakemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Trotz einer brettstarken Vorstellung kehrte Handball-Oberligist TV Oyten mit leeren Händen vom VfL Fredenbeck zurück. Am Ende unterlag der TVO mit 29:31 (15:18) beim Drittligaabsteiger und hatte sich nichts vorzuwerfen.

Oyten – „Wir waren das bessere Team. Mit einer vollen Bank hätten wir das Match für uns entschieden“, befand Oytens Coach Marc Winter, der mit lediglich drei nominellen Rückraumspielern in der Geestlandhalle antrat. Dennoch kam der TVO bestens ins Spiel und legte durch Anton Zitnikov ein 8:7 (15.) vor. In der Folge gerieten die Gäste etwas außer Tritt und nach dem Treffer von Timo Blau zum 13:14 (22.) gelang den Geestländern der erste Dreierpack zum 17:13 (25.), ehe es mit einem 18:15 in die Pause ging.

Im zweiten Abschnitt verkürzte Robin Hencken zwar auf 21:22 (42.), doch der mögliche Ausgleich gelang nicht. Dennoch war zehn Minuten vor dem Ende beim 24:26 durch Timo Precht noch alles drin, ehe der VfL noch einmal das Tempo anzog und mit dem nächsten Dreierpack für die Vorentscheidung sorgte – 29:24 (55.). Auf Seiten der Gäste war Rückraumschütze Leonard Fischer am treffsichersten und erzielte wie Fredenbecks Laurenz Reiners neun Tore.

Tore TSV Oyten: Fischer (9), Blau (6), Hencken (4/1), Brüns (3), Zitnikov (3), Sell (2), Precht (2). bjl