TVO-Trainer Kai Freese hat Respekt vor Osnabrück

Von: Kai Caspers

Teilen

Einsatz fraglich: Oytens Madita Woltemade. © häg

Keine leichte Aufgabe erwartet Oytens Kai Freese beim Gastspiel in Osnabrück. Dennoch darf sich der TVO keinen weiteren Patzer mehr leisten, wenn er noch in den Titelkampf der Handball-Oberliga eingreifen will.

Oyten – Auch wenn die HSG Osnabrück noch lange nicht gesichert ist, hat Kai Fresse vor der Partie am Samstag, 18 Uhr, einigen Respekt vor den Gastgeberinnen. „Die Mannschaft hat zuletzt einige gute Ergebnisse hingelegt“, verweist der Trainer des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires unter anderem auf den Erfolg über die Hunte-Aue Löwen. „Außerdem verfügt die HSG mit Lisa Meyer über die beste Torschützin der Liga. Auch Außenspielerin Carla Nikolaus gilt es zu beachten. Diese beiden gilt es in den Griff zu bekommen“, mahnt Freese zur Vorsicht.

Hinzu kommt, dass die Oytenerinnen einmal mehr improvisieren müssen. Definitiv fehlen werden Lena Janssen (krank), Isabel Schengalz (verletzt) und Marielle Wolf (privat verhindert). Fraglich ist zudem der Einsatz von Madita Woltemade, die sich am Daumen verletzt hat. Dafür wird Lisa-Marie Gerling mit nach Osnabrück fahren. Freese: „Wollen wir erfolgreich sein, müssen wir hinten den Laden dichtmachen.“ kc