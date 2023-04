Oytens Trainer Marc Winter will den nächsten Schritt

Von: Kai Caspers

Zurück aus dem Urlaub und in Oldenburg wieder im Kader: Oytens Noah Dreyer. © häg

Während Handball-Oberligist SG Achim/Baden beim HC Bremen befreit aufspielen kann, könnte der TV Oyten mit einem Erfolg in Oldenburg die Tür in Richtung Klassenerhalt ganz weit aufstoßen.

Achim/Oyten – Auswärtsspiele stehen für die beiden Handball-Oberligisten aus dem Kreis Verden auf dem Programm. Während sich die SG Achim/Baden beim HC Bremen für die Niederlage im Hinspiel revanchieren will, könnte der TV Oyten mit einem Sieg beim TvdH Oldenburg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

TvdH Oldenburg - TV Oyten (Sa., 19 Uhr). „Für uns stehen noch sechs Spiele an, von denen wir vier gewinnen können. Und das in Oldenburg gehört definitiv dazu“, rechnet sich Marc Winter reelle Chancen aus. „Aber dafür müssen wir schon an unsere gute Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Damals haben wir in der Deckung überragend gearbeitet und hatten auch einen glänzenden Rückhalt im Tor“, erinnert sich Oytens Trainer gerne an den 28:15-Kantersieg zurück. „Allerdings dürften auch die Oldenburger das Spiel nicht vergessen haben und vermutlich extrem motiviert sein. Wichtig ist, dass wir den starken Rückraum in den Griff bekommen und das Kreisspiel vernünftig verteidigen“, weiß Winter um die Stärken des TvdH. Zumal er die Gastgeber deutlich stärker einschätzt, als es der aktuelle Tabellenplatz vermuten lässt. „Die Oldenburger hatten immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen. Aber mittlerweile hat sich die Situation dort wieder etwas entspannt.“ Verzichten müssen die Oytener auf Marc Lange (Urlaub). Dafür steht Noah Dreyer wieder zur Verfügung.

SG-Trainer Florian Schacht will sich für die Niederlage im Hinspiel revanchieren

HC Bremen - SG Achim/Baden (Sa., 19.30 Uhr). An das Hinspiel hat Florian Schacht keine guten Erinnerungen. „Das war schlecht. Da haben wir uns viel zu sehr mit uns selber beschäftigt und viel zu drucklos agiert. Das müssen wir dieses Mal deutlich besser machen“, will sich der SG-Trainer für das 28:31 revanchieren. „Aber wir müssen natürlich abwarten, was die Bremer für eine Truppe hinstellen. Da die A-Jugend nicht spielt, rechne ich schon mit einem starken Kader“, erwartet Schacht auch dieses Mal ordentlich Gegenwehr. Dreh- und Angelpunkt der Bremer ist Spielmacher Marten Franke, den es in den Griff zu kriegen gilt. Aber auch Matthew Wollin und Linksaußen Florian Honschopp, die der SG im Hinspiel erhebliche Probleme bereitet haben, gilt es nicht ins Spiel kommen zu lassen. Schacht: „Es geht nur über eine vernünftige Deckung. Legen wir da die richtige Einstellung an den Tag, ist mir nicht bange.“ Fehlen wird Fabian Klaus. Fraglich ist zudem der Einsatz von Tilman Dehmel. kc