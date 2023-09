TV Oyten: Marc Winter erwartet eine Reaktion

Von: Kai Caspers

Ist gefordert: Torhüter Niklas van den Berg. © Privat

Die Auftaktpleite bei der HSG Heidmark (15:16) hat Marc Winter noch nicht vergessen. Daraus macht der Trainer des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires vor der Partie gegen den HC Bremen (So., 17 Uhr) auch kein Geheimnis. „Wir haben jetzt schon leichten Druck. Daher sind die Jungs jetzt auch in der Pflicht!“

Oyten – Wollen die Oytener nicht einen kompletten Fehlstart hinlegen, ist im Derby gegen den HC eine deutliche Steigerung im Angriff dringend erforderlich. „Natürlich mussten wir in Heidmark ohne Backe spielen. Auch der Ball war eine absolute Katastrophe. Trotzdem müssen die freien Würfe dann auch einfach ins Tor“, so Winter. „Darüber hinaus muss sich auch an die taktischen Vorgaben gehalten werden. Ansonsten wird es schwierig“, erwartet der TVO-Trainer gegen die Bremer ein hartes Stück Arbeit auf seine Defensive zukommen. „Aber da mache ich mir keine großen Gedanken. Gespannt bin ich, was uns gegen den HC erwartet. Denn neben Spielmacher Marten Franke ist mit Matthew Wollin auch der beste Torschütze der vergangenen Saison nicht mehr dabei. Zudem hat es einen Wechsel auf der Trainerbank gegeben.“

Personell gibt es beim TVO keine großen Probleme. Lediglich Jonas Lüdersen (Urlaub) fehlt. Doch mit Julius Timm und Niklas van den Berg sind die Oytener im Tor gut aufgestellt. kc