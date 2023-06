Katrin Salkic und Katrin Friedrichs - geballte Routine für den Rückraum des Oberligisten TV Oyten II

Von: Kai Caspers

Kehrt nach nur einem Jahr in Habenhausen zum TV Oyten zurück: Rückraumspielerin Katrin Salkic (rechts). © häg

Bei Oberliga-Aufsteiger TV Oyten II laufen die Personalplanungen. Mit Katrin Salkic und Katrin Friedrichs präsentierte Trainer Sebastian Kohls nun die ersten beiden Neuzugänge.

Oyten – Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Handball-Oberliga treibt Sebastian Kohls die Personalplanungen für die kommende Saison voran. Dabei präsentierte der Trainer des TV Oyten II mit Katrin Friedrichs und Katrin Salkic vom Ligarivalen ATSV Habenhausen ein hochkarätiges Duo als Neuzugänge. Allerdings stehen mit Charlotte Kramer (Ziel unbekannt) und Julia Otten (TVO III) auch zwei Abgänge fest.

Charlotte Kramer und Julia Otten verlassen den Aufsteiger

„Bei Charlotte war es schon länger klar, dass sie und verlassen wird. Sie will sich anders orientieren, sodass für sie auch ein Wohnortwechsel im Raum steht“, hätte Kohls die treffsichere Rückraumspielerin gerne behalten. Daher ist der TVO-Trainer auch sehr froh, dass er Salkic und Friedrichs überzeugen konnte. „Beide verfügen über Erfahrung aus der zweiten Bundesliga und sind im Rückraum auf allen drei Positionen flexibel einsetzbar. Und Katrin Salkic kennt das Umfeld beim TVO, da sie ja erst vor dieser Saison zum ATSV gewechselt ist“, sagt Kohls. Gemeinsam mit Friedrichs, die in der abgelaufenen Saison mit 159 Treffern siebtbeste Torschützin in der Oberliga gewesen ist, soll sie das junge Oytener Team führen. „Wir haben zwar einen klaren Ausbildungsauftrag, aber ganz ohne Routine geht es ja auch nicht“, weiß Kohls.

Von ihrer Erfahrung dürften die jungen TVO-Spielerinnen sicher profitieren: Neuzugang Katrin Friedrichs. © IMAGO/Lobeca

Torhüterin Bryana Newbern kommt aus der ersten Mannschaft

Ebenfalls neu im Kader ist Bryana Newbern. Die Torhüterin will kürzertreten und hat sich daher aus dem Kader der ersten Mannschaft verabschiedet. „Damit gehen wir mit drei Torhüterinnen in die Saison. Allerdings wird sich Bryana die Position mit Manuela Kirst, die ihren Aufwand ebenfalls etwas reduzieren will, teilen. Mit Carlotta Hohaus sind wir damit bestens aufgestellt“, spricht Sebastian Kohls bezüglich der Torhüterinnen von einem gewissen Luxusproblem. kc