TV Oyten: Erfolgreicher Saisonauftakt – 31:28

Sechs Tore erzielte Oytens Hannah Leontine Martens beim hart erkämpften 31:28-Erfolg über Northeim. © häg

Erfolgreicher Saisonauftakt für die weibliche A-Jugend des TV Oyten in der Vorrunde zur Handball-Oberliga. In eigener Halle behaupteten sich die Vampires mit 31:28 (13:14) über den Northeimer HC.

Oyten – Beide Mannschaften lieferten sich eine Partie auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit wechselten die Führungen ständig, wobei sich kein Team einmal deutlich abzusetzen vermochte. Kurz vor der Pause musste Oyten in Unterzahl das 13:14 hinnehmen. Auch in den zweiten 30 Minuten das gleiche Bild. Es blieb weiterhin ausgeglichen. Dabei hatte der TVO einige Probleme mit Northeims Spielmacherin Lea Heiduck, die für neun Tore verantwortlich zeichnete. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Nach dem 28:28 (58.) waren es Hannah Leontine Martens, Esther Grönke und Celin Bielefeld, die mit ihren Toren den Endstand und damit den Sieg sicherstellten. „Das hätte gut und gerne auch anders ausgehen können“, war Trainerin Carolin Sunder erleichtert über den Ausgang. „Die Absprache im Innenblock hat nicht immer gestimmt und unsere Torhüterinnen müssen den einen oder anderen Ball in der Torwartecke halten“, sah sie noch Verbesserungsbedarf.

Tore TV Oyten: Lina Sophie Schlenker (2), Leontine Martens (6/1), Maja Hidde (5), Berit Waterkamp (1), Ester Grönke (1), Celin Bielefeld (1), Kim Laura Schmelz (6/3), Mia Geißler (1), Felina Bartels (7/1), Mira Husemann (1). bos