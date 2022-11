Der nächste Brocken für Oyten

Von: Kai Caspers

Steht mit dem TV Oyten gegen Cloppenburg vor einer hohen Hürde: Linkshänder Anton Zitnikov. © hägermann

Die nächste hohe Hürde für Handball-Oberligist TV Oyten. Am Sonntag gastiert Tabellenführer TV Cloppenburg in der Pestalozzihalle.

Oyten – Es wird nicht einfacher für Handball-Oberligist TV Oyten: Nachdem der Aufsteiger am vergangenen Wochenende bereits in Fredenbeck ein sehr hartes Brett zu bohren hatte, erwartet das Team des Trainerduos Marc Winter/Lars Müller-Dormann nun mit dem TV Cloppenburg (So., 17 Uhr) den nächsten Drittliga-Absteiger.

„Da kommt noch einmal eine etwas andere Qualität auf uns zu“, hat Winter einigen Respekt vor dem aktuellen Tabellenführer. „Aber wir haben erneut nichts zu verlieren und werden uns auf keinen Fall verstecken“, verspricht Oytens Trainer Vollgas von Beginn an. „Und dann gucken wir mal, wie lange die Kräfte dann am Ende reichen. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Denn die vergangenen Auftritte machen definitiv Mut. Das Selbstbewusstsein ist bei den Jungs deutlich gestiegen.“

Torhüter Julius Timm kehrt zurück

Die Cloppenburger verfügen laut Winter nicht nur über einen wurfgewaltigen Rückraum, sondern mit Ole Harms auch über den stärksten Kreisläufer der Liga. Nicht von ungefähr führt der mit 81 erzielten Treffern auch die Torschützenliste an. „Auf unsere Deckung wartet also jede Menge Arbeit. Aber da haben wir zuletzt sehr gut gestanden. Daran gilt es anzuknüpfen, um dann schnell nach vorne zu spielen“, ist das für Winter ein mögliches Erfolgsrezept. Da passt es gut ins Bild, dass neben Jonas Lüdersen auch der groß gewachsene Torhüter Julius Timm wieder zur Verfügung steht. „Haben sie einen guten Tag, können sie zu einem wichtigen Faktor werden. Egal, wie das Spiel dann am Ende ausgeht. Wir nehmen in jedem Fall etwas mit. Denn auch bei einer Niederlage sammeln wir ja in jedem Fall Erkenntnisse, was wir künftig noch verbessern können“, gibt sich der TVO-Trainer daher im Vorfeld extrem entspannt. kc