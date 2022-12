Das nächste Derby für den TV Oyten

Von: Kai Caspers

Auch im Derby gegen den HC Bremen wird sich Rückraumspieler Leonard Fischer mit dem TV Oyten für einen Erfolg mächtig strecken müssen. © Hägermann

Zwei Spiele stehen in diesem Jahr noch auf dem Programm des Handball-Oberligisten TV Oyten. Spiele, aus denen der Aufsteiger noch etwas Zählbares holen sollte. Den Auftakt bildet die Partie am Sonntag, 17 Uhr, gegen den HC Bremen.

Oyten – „Wir sind auch in diesem Spiel der Außenseiter. Denn die Mannschaft aus Bremen zählt zu den etablierten Oberligisten“, nimmt TVO-Trainer Marc Winter im Vorfeld etwas den Druck von seinem Team. „Aber wir haben in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass wir auch solchen Teams auf Augenhöhe begegnen können“, sieht er seine Mannschaft daher alles andere als chancenlos. „Wichtig ist, dass wir in der Deckung eine konzentrierte Leistung abrufen. Zudem müssen wir uns im Abschluss im Vergleich zur Partie gegen Cloppenburg deutlich steigern. Daher haben wir auch explizit am Wurftraining gearbeitet“, sagt Winter. Beim HC, der über eine Mannschaft mit vielen jungen und gut ausgebildeten Handballern verfügt, gilt es in erster Linie Marten Franke in den Griff zu bekommen. Winter: „Er ist der Dreh- und Angelpunkt.“

Personell gibt es beim TVO keine Probleme. Bis auf Marc Lange sind alle dabei. Ob Noah Dreyer schon wieder fit ist, gilt es abzuwarten. kc