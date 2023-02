Oberliga: Achim/Badens Siegesserie ist gerissen - 26:29

+ © Freese Gleich sieben Tore erzielte Achim/Badens Max Borchert beim Gastspiel in Altjührden. Verhindern konnte er die 26:29-Niederlage damit aber nicht. © Freese

Die Serie ist gerissen: Nach sechs Spielen ohne Punktverlust musste sich Handball-Oberligist SG Achim/Baden mal wieder geschlagen geben.

Achim/Baden – Nichts wurde es mit dem siebten Sieg in Serie für Handball-Oberligist SG Achim/Baden. Bei der SG VTB/Altjührden unterlag der Tabellenvierte mit 26:29 (10:14). SG-Trainer Florian Schacht machte seinem Team jedoch keinen Vorwurf. Im Gegenteil: „Meine Jungs haben alles gegeben. Am Ende haben nur Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht.“

Dabei hatten die Gäste einen perfekten Start hingelegt und führten nach einem Doppelschlag des siebenfachen Torschützen Max Borchert mit 3:0 (4.). Schacht: „In der Folge wollten wir wohl zu viel.“ Daraus wurde jedoch nichts, denn bis zur 15. Minute gelang nur noch ein Treffer – 4:7. Nachdem Tobias Freese per Siebenmeter auf 10:13 verkürzt hatte, ging es mit einem 10:14 in die Pause.

Auch in den zweiten 30 Minuten hielten die Gastgeber den Abstand konstant und führten nach einem Treffer von Renke Bitter mit 18:15 (39.). In Folge hatten die Gäste eine gute Phase und Kevin Podien gelang mit seiner fünften Bude das 18:19 (42.). „In der Folge hatten wir sogar die Chance zum Ausgleich. Daher hätte sich Altjührden sicher nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel andersrum ausgeht. Es war ein Duell auf Augenhöhe, wobei wir zu viele Chancen nicht genutzt haben“, konstatierte Schacht im Nachgang. Drei Minuten vor dem Ende zerplatzte der Traum von etwas Zählbarem nach dem 24:27 durch Lukas Kalafut. Ausreden wie den fehlenden Spielrhythmus, die SG hatte ihr letztes Pflichtspiel am 21. Januar, wollte Schacht nicht gelten lassen.

SG: Bohling, Klaus; Block-Osmers, Naumann, Borchert (7), Podien (6/1), Freese (7/2), Windßuß, Pfeiffer (3),Blatt, Dehmel, Meyer, Auth (2/2), Balke (1). bjl