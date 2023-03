SG Achim/Baden und TV Oyten klarer Außenseiter

Von: Kai Caspers

Auf Tore seines Rückraumspielers Leonard Fischer wird der TV Oyten beim Gastspiel bei der SG Varel/Altjührden verzichten müssen. © Hägermann

In der Handball-Oberliga stehen die SG Achim/Baden und der TV Oyten vor hohen Hürden in ihren Gastspielen in Cloppenburg und Varel.

Achim/Oyten – Sowohl der TV Oyten als auch die SG Achim/ Baden sind am Samstag jeweils auswärts gefordert. Das sind aber nicht die einzigen Gemeinsamkeiten. Nein, beide Handball-Oberligisten gehen als klarer Außenseiter in ihre Partien.

TV Oyten muss auf Leonard Fischer verzichten - Noah Dreyer ist fraglich

SG VTB/Altjührden - TV Oyten (Sa., 19.30 Uhr). „Das vergangene Wochenende ist für uns nicht so gut gelaufen. Dabei haben wir gar nicht gespielt“, hätte sich Oytens Trainer Marc Winter natürlich andere Ergebnisse gewünscht. „Jetzt sind wir wieder mittendrin im Abstiegskampf. Aber wir waren uns der Lage immer bewusst. Es kommt also nicht unerwartet.“ Für die Partie in Varel gibt sich Winter im Vorfeld keinen Illusionen hin. „Die Trauben hängen dort verdammt hoch. Zumal die Gastgeber langsam aber sicher wieder personell aus dem Vollen schöpfen können. Daher wäre alles andere als eine Niederlage schon eine große Überraschung“, bezeichnet der TVO-Coach seine Mannschaft dann auch als krassen Außenseiter. Gleichwohl erinnert sich Winter noch gut an das Hinspiel. „Da waren wir richtig gut drin, ehe uns eine zwölfminütige Auszeit ohne eigenen Treffer das Genick gebrochen hat. Daher ist es wichtig, dass wir neben einer guten Deckung auch konzentriert abschließen“, fordert Oytens Coach. Verzichten müssen die Gäste lediglich auf den beruflich verhinderten Leonard Fischer. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Noah Dreyer, der sich am Zeh verletzt hat und zuletzt nicht trainieren konnte, noch ein Fragezeichen.

SG Achim/Baden ohne Budelmann und Dehmel

TV Cloppenburg - SG Achim/Baden (Sa., 19.30 Uhr). Nach der äußerst dürftigen Vorstellung gegen Delmenhorst gilt es für das Team von Florian Schacht nun ein ganz dickes Brett beim Tabellenführer zu bohren. „Das ist nicht unbedingt die Aufgabe, die ich mir nach der schwachen Leistung gewünscht habe. Denn mehr Spitzenteam als Cloppenburg geht ja gar nicht“, weiß der SG-Trainer um die Qualitäten des TVC. „Ich habe mir zwar noch ein paar Videos angeguckt, doch irgendwann habe ich dann abgebrochen. Die Truppe ist einfach auf allen Positionen sehr gut besetzt. Daher macht es auch keinen Sinn sich auf zwei Leute einzustellen, da dann vier andere einfach mal aufdrehen“, erwartet Schacht dennoch eine deutliche Steigerung von seiner Mannschaft. Sowohl in der Deckung als auch im Abschluss. „Wollen wir etwas Zählbares mitnehmen, muss bei uns wirklich alles passen. Wichtig ist, dass wir über die gesamten 60 Minuten konzentriert sind und uns nicht aus der Halle schießen lassen“, so Schacht. Fehlen werden Hendrik Budelmann und Tilmann Dehmel. kc