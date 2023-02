TV Oyten II: Der nächste Kantersieg – 38:20

Von: Kai Caspers

Und wieder einmal ist Oytens Jahne Wendt ihrer Gegenspielerin entwischt und kommt frei zum Abschluss. © häg

Die Handballerinnen des TV Oyten II spielen in der Landesliga weiter in ihrer eigenen Liga. Beim 38:20 gegen Oldau Ovelgönne feierte der Tabellenführer den nächsten Kantersieg.

Oyten – Noch in der Hinrunde hatten die Damen des Handball-Landesligisten TV Oyten II in der Partie beim TuS Oldau Ovelgönne den bis dato einzigen Punktverlust (27:27) hinnehmen müssen. Entsprechend motiviert präsentierte sich das Team von Sebastian Kohls im Rückspiel und zeigte den Gästen beim 38:20 (17:8)-Kantersieg deutlich die Grenzen auf.

TVO-Torhüterin Manuela Kirst erneut in glänzender Form

Lediglich zu Beginn der Partie vermochten die Gäste einigermaßen Paroli zu bieten. „Zu Beginn hat sich bei uns Licht und Schatten abgewechselt. Da waren wir in einigen Aktionen zu schläfrig. Daher habe ich auch nach gerade einmal acht Minuten eine Auszeit genommen. Und die hat ihre Wirkung nicht verfehlt“, freute sich TVO-Trainer Kohls. Vor allen Dingen in der Deckung bekamen die Gastgeberinnen deutlich mehr Zugriff. Da sich zudem Torhüterin Manuela Kirst erneut in blendender Verfassung präsentierte, sorgte das Kohls-Team nach dem 4:3 (8.) mit einem Zwischenspurt binnen acht Minuten für klare Verhältnisse – 11:4. In die Pause ging es mit einem 17:8.

Trainer Sebastian Kohls lässt frühzeitig rotieren

Auch in der zweiten Hälfte drückten die Gastgeberinnen weiter kräftig aufs Gaspedal. „Oldau konnte unser Tempo zeitweise mitgehen. Am Ende waren wir aber die klar bessere Mannschaft“, zollte Kohls der Leistung seiner Mannschaft Respekt. „Dabei haben wir extrem viel gewechselt und Spielerinnen auf Positionen spielen lassen, auf denen sie sonst nicht zum Einsatz kommen. Aber auch das hat zu keinem Bruch geführt.“ Nachdem Mareike Schlegel auf 25:11 (43.) gestellt hatte, reagierten die Gäste zwar noch einmal mit einer Auszeit. Doch auch die verpuffte wirkungslos. Denn acht Minuten vor dem Ende war die Führung des TVO nach einem Dreierpack von Kim Pleß, Lisa-Marie Gerling und Dietke Gronewold bereits auf 18 Tore angewachsen. Bei diesem Abstand blieb es auch bis zum Schlusspfiff

Tore TV Oyten II: Schulte (7), Wendt (6/1), Schlegel (5), Gerling (4), Pleß (4), Gronewold (4), Hartmann (2), Otten (2), Schote (1), Meyer (1), Schidzig (1), Köster (1). kc