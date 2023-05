Handball-Landesligist SG Achim/Baden II: Meister ohne Fehl und Tadel

Von: Kai Caspers

Teilen

Hatten allen Grund zur Freude: Die Spieler der SG Achim/Baden II nach der Landesliga-Meisterschaft. © Hägerman

Was für eine Saison für Thorben Schmidt-Bonheur. In seinem ersten Jahr als Trainer führte der 31-Jährige Handball-Landesligist SG Achim/Baden II ohne Punktverlust zur Meisterschaft.

Achim/Baden – Würde Thorben Schmidt-Bonheur einer alten Weisheit folgen – der 31-Jährige müsste sein Traineramt beim Handball-Landesligisten SG Achim/Baden II eigentlich beenden. Denn bekanntlich soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist. „Der Zeitpunkt wäre sicher perfekt. Ein Schnitt von zwei Punkten ist nicht zu toppen. Aber nein, wir genießen den Moment und freuen uns nach der Meisterschaft nun auf die neue Saison in der Verbandsliga.“

Mit etwas Abstand musste sich aber auch Schmidt-Bonheur in Anbetracht der überragenden Saison mit 20 Siegen in 20 Spielen mitunter jedoch auch mal etwas kneifen. Natürlich wusste er um das Potenzial seiner Mannschaft, die schon in der vergangenen Saison Vizemeister geworden war. Daher war sich der 31-Jährige, der die Truppe erst vor Saisonbeginn von Florian Schacht übernommen hatte, mit Achim/Badens Team-Manager Cord Katz schnell einig, dass natürlich erneut um die vorderen Plätze mitgespielt werden soll. „Aber dass wir dann so eine Saison hinlegen – damit hatte wohl keiner wirklich gerechnet!“

SG-Reserve wird der Favoritenrolle gerecht

Schon im Vorfeld zählte die SG-Reserve mit zu den heißesten Titelkandidaten. Eine Tatsache, der sich auch Thorben Schmidt-Bonheur natürlich bewusst gewesen ist. Für den zweifachen Familienvater jedoch kein Problem. „Ich habe mir keinen Druck gemacht. Zumal ich auf einen eingespielten Kader vertrauen konnte, der durch Jannik Rosilius, Kilian Kahl und Steffen Fastenau sogar noch verstärkt wurde“, verlief die Integration der drei Neuzugänge für den SG-Trainer optimal. „Da wir nicht alle Teams im Vorfeld kannten, mussten wir erst einmal gucken, was die Lüneburger Teams zu verkaufen haben“, war unter anderem der spätere Vizemeister Handballverein Lüneburg für den 31-Jährigen eine kleine Wundertüte.

Der Start – er hätte für die SG-Reserve mit drei Siegen besser kaum verlaufen können. Was folgte, war die Partie beim VfL Horneburg. „Das war für mich der erste echte Fingerzeig, in welche Richtung es für uns gehen kann. Zumal wir zu Beginn deutlich zurückgelegen haben“, erinnert sich Schmidt-Bonheur noch ganz genau an den hart erkämpften 29:27-Erfolg. Als dann im achten Spiel auch die hohe Hürde beim VfL Fredenbeck III, in der Vergangenheit immer ein Angstgegner der SG, souverän mit 32:22 genommen wurde, „war ich mir sicher, dass wir bis zum Ende oben mitspielen werden“, sagt der 31-Jährige. Zumal er sich auf ein enormes Faustpfand verlassen konnte – seinen Kader. Der war nicht nur in der Breite bestens aufgestellt, sondern verfügte auf allen Positionen über große Qualität. „Wir konnten Ausfälle ohne Probleme kompensieren. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Mannschaften konnte ich auf alle Gegebenheiten auch immer wieder reagieren. Daher waren wir auch nicht so leicht auszurechnen“, verweist der SG-Meistertrainer dabei auf die Torschützenliste. Mit 71 Treffern ist Jannik Rosilius als erster Achim/Badener lediglich auf Rang 14 zu finden. „Aber dafür haben wir etliche Spieler, die in jedem Spiel immer mal wieder für mehrere Tore gut sind.“

Ausgeglichener Kader macht den Unterschied

Dass es im Verlauf der Saison auch immer mal wieder den einen oder anderen Härtefall geben musste – auch das stellte für Schmidt-Bonheur kein Problem dar. „Das war im Vorfeld klar kommuniziert. Alle kannten die Kaderliste. Jeder konnte sich somit ausmalen, dass es auch ihn mal erwischen kann. Ich musste aber nur selten mehrere Spieler aussetzen lassen, da sich das durch Verletzungen oder andere Termine oftmals schon von alleine erledigt hat. Dass dann trotzdem mal ein Spieler unzufrieden ist – das ist doch völlig normal.“

Thorben Schmidt-Bonheur © Privat

Mannschaft bewahrt über die gesamte Saison den Fokus

Gleichwohl zollte Schmidt-Bonheur seiner Mannschaft für die gezeigten Leistungen großen Respekt. „Wir haben sehr viele Spiele extrem deutlich gewonnen. Da ist es sicher nicht immer einfach gewesen, sich im Vorfeld vernünftig zu motivieren. Aber die Jungs haben immer den Fokus bewahrt und sich das Leben nie selber schwer gemacht“, lobt der SG-Trainer. „Wir hätten uns den schwächeren Gegnern ja auch anpassen können. Aber das ist nicht passiert und wir haben in der Regel unser Spiel über 60 Minuten durchgezogen.“ Fünf Spieltage vor Saisonende war es dann endlich so weit. Im Spitzenspiel beim Verfolger aus Lüneburg beseitigte die SG-Reserve durch einen 32:29-Erfolg die ohnehin nur noch geringen Restzweifel am späteren Titelgewinn. Für Thorben Schmidt-Bonheur trotz der großen Freude aber auch ein bitterer Moment. „Ich musste krank zu Hause bleiben. Das war natürlich sehr ärgerlich, da ich bei dem Highlight sehr gerne dabei gewesen wäre. Mir blieb somit nur der Liveticker auf dem Sofa. Und der ist dann auch noch einige Male ausgefallen.“ Nur einen Spieltag später verwandelte die SG-Reserve dann gleich den ersten Matchball und machte durch einen 34:24-Erfolg im Derby beim Lokalrivalen TSV Daverden II die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga vorzeitig perfekt.

Jannik Rosilius und Erik Schmidt wechseln in den Kader der Ersten Herren

In der weht dann laut Thorben Schmidt-Bonheur ein anderer Wind. „Das wird eine Herausforderung. Da müssen wir uns auf ein deutlich höheres Tempo einstellen. Auch das Verteidigen und die Konzeptionen im Angriff sind anders. Aber wir freuen uns auf die Aufgabe. Zumal wir deutlich spannendere Spielen haben werden“, blickt Achim/Badens Trainer der neuen Liga relativ entspannt entgegen. Dabei kann er nahezu auf seinen kompletten und eingespielten Kader vertrauen. Lediglich Erik Schmidt und Jannik Rosilius, die beide in den Kader der Ersten Herren hochrücken sowie Jan Ohlhorst (Studium) und Johannes Seliger (vermutlich Habenhausen) stehen künftig nicht mehr zur Verfügung. Dennoch sieht Schmidt-Bonheur sein Team gut aufgestellt. „Wir halten die Augen noch offen. Aber dann müsste es schon ein Spieler sein, der definitiv eine Verstärkung darstellt. In der Breite sind wir gut aufgestellt.“

Große Vorfreude auf die Verbandsliga

Seine erste Saison beendete Schmidt-Bonheur ohne Niederlage. Aber auch der 31-Jährige weiß, dass es dabei nicht bleiben wird. „Die Niederlagen werden natürlich kommen. Aber die Mannschaft ist gefestigt genug, dass sie damit umgehen kann. Das war im letzten Training deutlich zu sehen. Alle freuen sich auf die neue Saison. Und bis es so weit ist, lassen wir alles auf uns zukommen und hoffen, dass wir nach der Vorbereitung einen guten Start ins Abenteuer Verbandsliga erwischen.“