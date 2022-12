Handball-Landesliga: Schlechte Stimmung vor dem Derby

Von: Kai Caspers

Das Derby gegen den TSV Daverden – es dürfte der letzte Einsatz in dieser Saison für Marcel Vornholt (rechts) gewesen sein. Der Oytener hat sich das Kreuzband gerissen. © häg

Ungleiche Voraussetzungen vor dem Derby in der Handball-Landesliga. Während der TV Oyten II personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann, steht der HSG Verden-Aller nur ein Rumpfkader zur Verfügung.

Verden – Derbys sind im Sport bekanntlich das Salz in der Suppe. Meistens sind sie von einer großen Freude und jeder Menge Emotionen begleitet. Doch davon ist bei Oliver Schaffeld im Vorfeld der Partie in der Handball-Landesliga gegen den Lokalrivalen TV Oyten II (Sa., 18 Uhr) jedoch nichts zu spüren. Aus gutem Grund. „Ich habe keine spielfähige Mannschaft. Daher habe ich auch um Verlegung gebeten. Das hat Oyten aber abgelehnt“, erklärt der Trainer der HSG Verden-Aller.

„Damit müssen wir eben in den sauren Apfel beißen. Das ist ärgerlich, aber wir können es ja nicht ändern“, hofft Oliver Schaffeld hinsichtlich der prekären personellen Lage fast schon auf ein Wunder. „Aktuell habe ich nur fünf Feldspieler und zwei Torhüter. Sollte sich da nicht noch etwas ändern, spielen wir die komplette Zeit in Unterzahl“, lässt Verdens Trainer wissen. Da die A-Jugend parallel im Einsatz ist, ist von dort keine Hilfe zu erwarten. Auch der zuletzt reaktivierte Tim Härthe (privat verhindert) fällt aus. Das gilt ebenfalls für Björn Fechner, der sich im Derby gegen Daverden den Finger gebrochen hat. Schaffeld: „Ich bin alle Kontakte noch einmal durchgegangen und hänge quasi seit einer Woche rund um die Uhr am Telefon. Mehr geht nicht.“

Oytens Trainer Sören Blumenthal bedauert zwar die schwierige personelle Lage der Verdener, doch eine Verlegung kam für ihn nicht infrage. „Die Ausweichtermine waren alle in der Woche. Da ich aber einige Schichtarbeiter und Studenten in meinen Reihen habe, würden wir uns dann selber schwächen. Das habe ich auch so kommuniziert“, begründet Blumenthal die Absage. Personell sieht es beim TVO indes deutlich besser aus. Lediglich auf Marcel Vornholt müssen die Gäste verzichten. „Er hat sich leider im Derby gegen Daverden das Kreuzband gerissen. Für ihn ist die Saison damit vorzeitig beendet“, bedauert Oytens Trainer den Ausfall des Linkshänders. „Ich hoffe, dass wir ihn noch mal auf dem Parkett wiedersehen.“ Ansonsten hat das Tabellenschlusslicht jedoch alles an Bord. Denn natürlich stehen auch Maximilian Sell, Timo Precht, Ole Lübbers und Yanik Grobler aus dem Oberligateam wieder zur Verfügung. „Mit einem Sieg können wir zum Jahresende die Rote Laterne an den MTV Eyendorf weitergeben. Das ist natürlich unser großes Ziel. Damit das gelingt, müssen wir in der Deckung hellwach sein und vor allen Dingen die Kreise von Kevin Bröcker eindämmen“, weiß Blumenthal um die Qualitäten des HSG-Shooters. kc