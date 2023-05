HSG Verden-Aller erwartet den VfL Horneburg

Von: Kai Caspers

Einsatz fraglich: Verden-Allers Kevin Bröcker. © ha

Zwei Heimspiele stehen in dieser Saison noch auf dem Programm für Handball-Landesligist HSG Verden-Aller. Den Anfang macht die Partie am Donnerstagabend (20.30 Uhr) gegen den VfL Horneburg.

Verden - Nachdem das Team von Oliver Schaffeld mit dem Derbysieg in Daverden (33:30) die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt hat, blickt der HSG-Trainer der Partie völlig entspannt entgegen. „Natürlich wollen wir gewinnen. Allerdings wird das nicht einfach, da Horneburg noch Ziele hat und mit einer vollen Kapelle anreisen wird. Daher müssen wir schon einen guten Tag erwischen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen“, weiß Schaffeld. Personell kann er wieder auf Spieler der zweiten Herren zurückgreifen. „Das hat in Daverden erstaunlich gut geklappt und ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir innerhalb des Vereins in den gleichen Abläufen trainieren“, so Verdens Trainer. Fraglich ist der Einsatz von Kevin Bröcker. Dafür ist Nick Jäger dabei. kc