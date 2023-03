Doppelte Freude für die SG Achim/Baden II

Eine Etage höher als die Horneburger Deckungsspieler: Achim/Badens fünffacher Torschütze Jannik Rosilius. © Hägermann

Deutlicher Erfolg gegen den VfL Horneburg und gleichzeitig eine Niederlage des direkten Verfolgers aus Lüneburg: Besser hätte das Wochenende für Handball-Landesligist SG Achim/Baden II auf dem Weg zum Titel nicht verlaufen können.

Achim/Baden – Gleich doppelten Grund zur Freude hatte Handball-Landesligist SG Achim/Baden II: Im Heimspiel gegen den VfL Horneburg erfüllte der Tabellenführer beim deutlichen 34:22 (17:13)-Erfolg in souveräner Manier seine Hausaufgaben. Zudem handelte sich der ärgste Verfolger HV Lüneburg beim VfL Fredenbeck III auch noch seine zweite Saisonniederlage ein. Somit kann das Team von Thorben Schmidt-Bonheur bereits am kommenden Wochenende im direkten Duell in Lüneburg für eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft sorgen.

„Nach einer ersten Halbzeit mit einigen Flüchtigkeitsfehlern haben wir im zweiten Abschnitt noch zulegen können. Das ist natürlich unserem breiten Kader geschuldet. Denn wir können qualitativ ohne Probleme wechseln“, befand Schmidt-Bonheur, der insbesondere seinen Deckungsinnenblock mit Moritz Schlebusch, Arne Zschorlich sowie Erik Schmidt als Faustpfand für den deutlichen Sieg ausmachte. Dabei hatte es zu Beginn noch etwas geruckelt im Spiel der Gastgeber. Zwar lagen die Gäste nicht einmal in Führung, doch erst nach dem 8:7 (15.) vermochte sich die SG erstmals abzusetzen und ging folgerichtig mit einem 17:13 in die Pause.

Nach dem 20:16 (35.) packte das Bonheur-Team noch drei Buden darauf. Das 23:16 (39.) durch den dreifachen Torschützen Steffen Fastenau war mehr als die Vorentscheidung. Gäste-Linkshänder Timo Meyn, der wegen eines Muskelfaserrisses passen musste, wurde deutlich: „Mitte der zweiten Hälfte schwanden merklich die Kräfte.“ Die SG mit den Gästen nun Katz und Maus und Schlebusch finalisierte den eindrucksvollen Heimsieg – 34:22. Im anschließenden Siegerkreis wurden Arne Zschorlich sowie Keeper Thorben Hamann verdonnert, ihrem Erfolgsteam eine Kiste Gerstensaft zu spendieren. Im Angesicht der doppelten Freude sicher zu verschmerzen.

Tore SG Achim/Baden II: O. Jacobsen (7), Zschorlich (5), Rosilius (5), Schlebusch (3), Golke (3), Fastenau (2), Stoick (2), Meier-Leffers (2/1), M. Schirmacher (1), Wilkens (1), Schmidt (1). bjl