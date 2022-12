Der Bann ist gebrochen: TV Oyten II feiert im Derby gegen Daverden den ersten Saisonsieg

Von: Kai Caspers

Oytens zehnfacher Torschütze Fynn Mosel fand immer wieder die Lücken in Daverdens Deckung. © Hägermann

Aufatmen bei Handball-Landesligist TV Oyten II. Im Derby gegen Mitaufsteiger TSV Daverden II feierten die Gastgeber beim 30:24 den ersten Saisonsieg und schöpfen damit neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

Oyten – Erstes Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga vom TV Oyten II. Im Derby gegen Mitaufsteiger TSV Daverden II behauptete sich das Team von Sören Blumenthal dank einer gehörigen Steigerung in der zweiten Halbzeit völlig verdient mit 30:24 (10:13) und feierte damit im neunten Anlauf den ersten Saisonsieg.

Daverden bricht in der zweiten Halbzeit komplett ein

Entsprechend bedient zeigte sich Torsten Liebrum. „Ich weiß nicht, was in der zweiten Hälfte bei uns passiert ist. Noch in der ersten Halbzeit haben wir hinten sicher gestanden und es auch im Angriff gut gelöst“, standen Daverdens Trainer nach dem Abpfiff einige Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. „Der Knackpunkt waren sicher die ersten 15 Minuten nach der Pause. Da liegen wir nach dem 13:10 zum Wechsel auf einmal 15:21 in Rückstand.“ Großen Anteil daran hatte in erster Linie Oytens Fynn Mosel. Der mit Doppelspielrecht ausgestattete Rückraumspieler traf in dieser Phase nahezu nach Belieben. „Es war für uns extrem wichtig, dass er dabei gewesen ist. Aber wir hatten in der Kabine auch noch einmal darauf hingewiesen, dass wir uns in der Deckung erheblich steigern müssen. Und das ist uns definitiv gelungen“, war Blumenthal die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg deutlich anzusehen.

Oytens Fynn Mosel nicht zu stoppen

Noch in der ersten Halbzeit hatte es nicht danach ausgesehen, als sollte der TVO seine Negativserie beenden können. Zwar brachte Marcel Vornholt die Gastgeber mit einem Doppelpack 2:0 in Führung, doch in der Folge agierten die Oytener in der Offensive zu kopflos und leisteten sich zu viele technische Fehler. Das nutzten die Daverdener konsequent zu einfachen Toren per Gegenstoß und legten ein 11:6 (20.) vor. Auch beim 13:8 war aus Sicht der Gäste noch alles im Lot, ehe Oytens Dennis Metz die Daverdener mit zwei Glanzparaden gegen Jannis Hördt und Leon Penczek verzweifeln ließ. Der Auftakt der zweiten Hälfte – er gehörte dann ganz dem TVO. In Unterzahl verkürzte Björn Steinsträter auf 12:13, ehe Yanik Grobler zum 13:13 ausglich. Darüber hinaus erwies sich Oytens Mittelblock fortan als unüberwindbare Hürde für die Gäste. „Daverden ist wirklich nichts mehr eingefallen“, war Blumenthal voll des Lobes für seine Deckung. Darüber hinaus lief Fynn Mosel nun richtig heiß. Nach dem 15:15 langte der Halbrechte dreimal in Folge zu und erhöhte nach dem 18:15 auch auf 20:15 (46.) „Der hat definitiv das Spiel seines Lebens gemacht“, musste Liebrum anerkennen. Im Anschluss versuchten es die Gäste zwar mit einer kurzen Deckung für Mosel, doch auch darauf waren die Oytener vorbereitet und ließen sich die Butter fortan nicht mehr vom Brot nehmen. „Wir haben in der zweiten Hälfte vieles richtig gemacht und uns dafür endlich auch mal belohnt. Ich hätte gerne noch etwas mehr gewechselt, aber heute stand das Ergebnis im Vordergrund“, so Blumenthal.

Tore TV Oyten II: Mosel (10), Precht (6/1), Vornholt (4), Steinsträter (3), Steinhoff (2), Grobler (2), Sell (2), Stoffel (1).

Tore TSV Daverden II: Elfers (5), J. Hördt (5), Emigholz (3), L. Hördt (3), Bohling (3), Wittrock (1/1), Jodat (1), J. Penczek (1), L. Penczek (1), Meyer (1).