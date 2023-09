TV Oyten Vampires unter Wert geschlagen

Von: Kai Caspers

Musste sich mächtig strecken, um die Lücken in der Oldenburger Deckung zu finden: Oytens Sarah Seidel. © hägermann

Auch nach dem zweiten Spiel wartet Handball-Drittligist TV Oyten Vampires noch auf das erste Erfolgserlebnis. Doch beim 23:29 gegen Oldenburg hatte Trainer Thomas Cordes auch viele positive Dinge gesehen.

Oyten – Auch wenn es am Ende eine 23:29 (13:16)-Niederlage gegen den VfL Oldenburg II setzte, konnten die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires die Halle hoch erhobenen Hauptes verlassen. „Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gezeigt. Leider sind wir dann nicht so gut aus der Kabine gekommen. Sonst hätte das Ergebnis auch noch etwas freundlicher aussehen können“, war TVO-Trainer Thomas Cordes nicht unzufrieden und attestierte seinem Team den nächsten Schritt in der Entwicklung.

Thomas Cordes sieht den nächsten Schritt in der Entwicklung

Nach der klaren Niederlage in Badenstedt benötigten die Vampires auch gegen Oldenburg ein paar Minuten, ehe sie richtig auf Betriebstemperatur waren. Spätestens nach dem Treffer von Madita Woltemade zum 1:2 (5.) entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Das war in erster Linie ein Verdienst der Oytener Deckung, der die favorisierten Gäste vor einige Probleme stellte. Zumal auch Torhüterin Larissa Gärdes von Beginn an ein sicherer Rückhalt war. Beim 3:3 (10.) war erstmals der Ausgleich geschafft. Nicht von ungefähr nahm VfL-Trainer Schlender dann auch frühzeitig eine Auszeit – 5:5 (14.). Im Anschluss hatten die Vampires dann mehrfach die Gelegenheit, um in Führung zu gehen. „Leider haben wir uns dann aber immer mal wieder einen technischen Fehler geleistet, oder zu überhastet abgeschlossen. Vielleicht wäre der VfL dann noch etwas nervöser geworden“, konstatierte Cordes. Kurz vor der Pause hieß es 13:14 (19.), ehe die Gäste noch zweimal zulangten. Vor allen Dingen das Tor zum 13:16 ärgerte den Oytener Trainer: „Da fehlte es bei uns an der nötigen Cleverness.“

Entscheidung fällt direkt nach der Pause

Direkt nach dem Wechsel sorgten die Gäste dann mit einem 3:0-Lauf für die Vorentscheidung. Vor allen Dingen die wurfgewaltige Lisa-Marie Fragge traf nach Belieben – 13:19. „Wir haben die ersten zehn Minuten nach der Pause komplett verschlafen. Unsere taktische Umstellung ist leider nicht so gut gelungen“, so Cordes. Erst nach dem 13:20 gelang Marie Majewski mit dem 14:20 (37.) der erste Treffer der Vampires. Trotzdem ließen die TVO-Damen in der Folge die Köpfe nicht hängen. In der 49. Minute rückte Fenja Land für Gärdes zwischen die Pfosten und wusste sich noch mit einigen Paraden auszuzeichnen. „Mit der Deckung und den Torhüterinnen war ich sehr zufrieden. In der Offensive haben wir gerade in der ersten Halbzeit auch Lösungen gefunden. Danach waren wir zu statisch.“

TV Oyten Vampires: Gärdes, Land - Prütt, Majewski (1), Meyer (2), Woltemade (6/1), Schmelz (1), Gerling (1), Repty, Seidel (5), Peek (2), Kennerth (1), Schengalz, Hidde, Martens, Johannesmann (4/1).