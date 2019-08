Hammat Turgay rettet Hönisch noch das 4:4

Verden – Der TSV Fischerhude-Quelkhorn übernahm nach einem 2:0-Erfolg über den TB Uphusen II die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga. Ausgefallen ist indes die Partie zwischen dem TSV Uesen und dem TSV Otterstedt wegen Unbespielbarkeit des Uesener Platzes.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TB Uphusen II 2:0 (1:0). In der 35. Minute bediente Henning Wiechmann den Ex-Ottersberger Lukas Klapp, der das Leder über Uphusens Keeper Jesper Ahrens hinweg zur 1:0-Führung ins Netz lupfte. Wenig später verpassten die Gastgeber das 2:0. Nach einem absichtlichen Handspiel von Sönke Peno (39.), das mit der Roten Karte bestraft wurde, vergab Dennis Mahler den fälligen Handelfmeter. Nach der Pause dauerte es bis zur 71. Minute bis erneut Lukas Klapp auf 2:0 erhöhte. Aber auch er erlebte das Ende nicht auf dem Platz, da er zehn Minuten vor dem Abpfiff wegen wiederholtem Foulspiels die Ampelkarte sah.

TSV Bassen II - FC Verden 04 II 3:3 (2:1). Das Unentschieden entsprach den gezeigten Leistungen. Wobei die Verdener erst eine Minute vor dem Abpfiff zum Ausgleich kamen. Stefan Brüns hatte Bassen per Foulelfmeter mit 1:0 (7.) in Führung gebracht. Den Verdener Ausgleich (17.) durch Ole Sievers beantwortete Bassen mit dem 2:1-Halbzeitstand durch Thomas Pfeifer. Nach der Pause gelang dem FC durch den eingewechselten Stefan Twietmeyer das 2:2 (65.). Die Gastgeber schienen nach dem 3:2 (78.) von Mark Büssenschütt auf der Siegerstraße, aber Verden schaffte noch den 3:3-Ausgleich (89.) durch Achmed Turgay. „Ein gerechtes Ergebnis und eine super Leistung meiner Mannschaft“, lobte Bassens Trainer Marius Wagener sein Team.

FSV Langwedel-Völkersen II - TV Oyten II 5:3 (2:1). Die Gastgeber gingen durch Niklas Meyer und Alexander Kirillow mit 2:0 (19./23,) in Führung. Doch der TVO verkürzte durch Henry Garbrecht auf 1:2 (37.) Nach dem Wechsel erhöhte Ole Richter auf 3:1 (51.), aber erneut Garbrecht traf zum 2:3 (58.). Deniz Bilge und Henric Hollatz sorgten für das 5:2 (60./80.) für den FSV, bevor Niklas Eggers den 3:5-Endstand erzielte. „Das Spiel hätte auch 10:10 enden können. So viele Chancen hatten beide Teams. Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte FSV-Trainer Sascha Lindhorst.

SV Hönisch - TSV Etelsen II 4:4 (2:2). Die Gastgeber gingen durch Max Brümmer und Lennart-Louis Grose mit 2:0 (20./25.) in Führung, doch Etelsen glich durch Mirko Haase und Vittorio Zambrano (38./45.) zum 2:2 aus. Nach dem Wechsel kam Etelsen besser aus den Startlöchern und ging durch Eric Nienstädt und Sören Bengsch bis zur 60. Minute mit 4:2 in Führung. Hönisch steckte aber nicht auf und schaffte durch zwei Tore von Hammat Turgay noch den 4:4-Ausgleich (67./80.). Der Hönischer Trainer Ricardo Seidel war zufrieden: „Ich zähle Etelsen mit zu den Favoriten. Wir hatten wieder nur ein Rumpfteam zur Verfügung. Daher ist das Ergebnis in Ordnung.“

TSV Thedinghausen - TSV Dörverden 4:5 (0:1). „Für uns zählen nur die drei Punkte, doch wir haben es uns unnötig schwer gemacht und hätten durchaus noch einen Punkt lassen können“, urteilte Dörverdens Trainer Nils Pohlner. Die Gäste mussten nach dem 4:5-Anschlusstreffer noch zwei Mal auf der Linie retten, bis die drei Punkte sicher waren. „Thedinghausen hat nie aufgesteckt und ist immer wieder angerannt“, lobte Pohlner. Die Gäste führten durch Nils Deke mit 1:0 (24.). Nach dem Wechsel zog Dörverden durch Tore von Bastian Deke (48./70.) einem Treffer von Nils Deke (76.) auf 4:2 davon. Zwischenzeitlich hatte Thedinghausen durch Jan-Dirk Ölfke (54.) und Jan-Niklas Schalati (61.) auf 2:3 verkürzt. Auch nach dem 5:2 durch Emmanuel Nunu (81.) steckte Thedinghausen nicht auf und kam durch zwei Treffer von Jannik Blischke noch auf 4:5 (85./87.) heran. jho