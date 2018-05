FC: Hammat komplettiert das Turgay-Sturmduo

Verden - Kreisliga-Vizemeister FC Verden 04 II verstärkt sich gleich mit einem Quartett.

Ganz besonders freut sich Trainer Oliver Rozehnal über Stürmer Hammat Turgay vom Bezirksligisten Hülsen: „Wir hatten ihn schon vor der Saison auf dem Zettel, als er von Hönisch zum SVV gewechselt ist. Nun haben wir seine Zusage. Ich bin sehr froh, da wir mit ihm einen der besten Stürmer im Kreis gewinnen konnten.“ Der 24-Jährige hatte 2015/2016 in nur 15 Spielen 13 Tore für Hönisch erzielt. „Hammat ist ein Stürmertyp, den wir so noch nicht haben. Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr wird er unsere ohnehin schon starke Offensive noch unberechenbarer machen,“ so Rozehnal, der mit Hammat und dessen Bruder Achmed nun ein reines Turgay-Sturmduo stellen könnte.

Ebenfalls für die Offensive ist Maximilian Tiegelkamp, der aus der U19 des TV Eiche Horn an die Aller zurückkehrt, vorgesehen. Tiegelkamp war bei den Bremern in der A-Junioren-Verbandsliga aktiv. Aus der eigenen Jugend rücken zudem Innenverteidiger Sven Heinze (18) und Stürmer Artur Magel (17) auf. Heinze hatte in der Rückrunde bereits zwei Mal ausgeholfen und laut Rozehnal sein Potenzial angedeutet. „Artur wird erst im Oktober 18 und bis dahin behutsam an das Niveau herangeführt. Die jungen Spieler brauchen ihre Zeit, werden uns aber im Laufe der Saison sicher weiterhelfen“, meint der FC-Coach.

bd