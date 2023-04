FC Verden 04 II: Zander nimmt RW Achim an den Haken – Dreierpack beim 4:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Dreifach-Torschütze für Verden II: Nick Zander (l.), der in dieser Szene von Achims Haxhi Matera geblockt wird. © Wächter

Auf Nick Zander ist einfach Verlass: Der Stürmer schoss seinen FC Verden 04 II am Sonntag im Bezirksliga-Duell gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim per Dreierpack zum 4:2-Sieg. Und auch Offensiv-Kollege Bastian Deke war wieder erolgreich. Achim rutscht ab auf einen Abstiegsplatz.

Verden – Am Ende gab es noch einige Rangeleien – ein über weite Strecken anständiges Bezirksliga-Match drohte aus den Fugen zu geraten. Gut, dass nach dem 4:2 (2:1)-Erfolg des FC Verden 04 II am Sonntag gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim beide Trainer besonnen reagierten und sich in ihrer sportlichen Einschätzung einig waren.

Efeoglou: „Dumme Fehler produziert“

„Verden hat zurecht gewonnen, weil wir einfach zu dumme Fehler produziert haben. Und obwohl wir ein 0:2 egalisieren konnten, hat es am Schluss auch mit der Umstellung auf zwei Spitzen nicht mehr gereicht“, konstatierte Konstantinos Efeoglou. Sein Team rutschte durch Punktgewinne von Fischerhude und Lilienthal runter auf einen Abstiegsplatz.

Twietmeyer lobt seine Mannschaft

Ganz anders sieht die Lage bei den Allerstädtern aus, die durch diesen Dreier noch Chancen auf den vierten Platz besitzen. Mit dem Spiel seiner Mannschaft zeigte sich Trainer Jan Twietmeyer zufrieden, lediglich die mangelnde Chancenverwertung in der ersten Halbzeit musste der Delmenhorster kritisieren: „Wir hätten einfach viel höher führen müssen, dann wäre es nach der Pause ein ruhiger Nachmittag geworden. Da wir dann auch Geschenke verteilt haben, haben wir Achim zurück ins Spiel geholt. Nach dem 4:2 spielten die Truppe das dann souverän runter.“

Wieder einmal konnte sich Twietmeyer auf seine Offensiv-Cracks verlassen. Während Nick Zander gleich dreifach traf, steuerte Bastian Deke ein Tor bei. Zander musste zweimal nur ins leere Gehäuse schieben, „aber er steht halt da, wo er stehen muss“, lobte der Coach seinen Mittelstürmer.

Achims Aufbäumen schnell verwelkt

Nach 17 Minuten schlug Verdens Nummer 10 das erste Mal zu: Kollege Deke hatte RW-Keeper Lukas Schuler mit intensivem Anlaufen zu einem Fehlpass in Zanders Fuß gezwungen, der sich mit dem 1:0 bedankte. Ab jetzt dominierte die Platzherren das Geschehen, für die Gäste hatte jedoch Emilijan Lundraxhiu den Ausgleich auf dem Schlappen – Keeper Paul Gansbergen wehrte stark ab (19.). Sein 2:0 (23.) leitete Deke dann selbst mit einem Ballgewinn ein, passte auf Alexander Halinger, der Haxhi Matera förmlich abprallen ließ und zu Deke in die Mitte zurückspielte.

Mit einem unnötigen Foul an Behcet Kaldirici verursachte Marcel Klein einen Strafstoß, den Lundraxhiu sicher zum 2:1 nutzte (42.). Und als der eingewechselte Anis Souaifi nach starker Vorarbeit von Pellumb Zela gar das 2:2 markierte (52.), hofften die Achimer auf Zählbares. Aber innerhalb von drei Minuten stellte Verden den alten Abstand wieder her: Zander staubte zum 3:2 ab (55.), nachdem Deke an Schuler gescheitert war, und vollendete einen starken Spielzug über die rechte Seite und Halinger-Hereingabe zum 4:2 (58.).

Spiel entgleitet fast nach zwei Platzverweisen

Durch zwei Platzverweise geriet das Match in der Endphase durcheinander. Erst sah Sipan Yoldas wegen eines üblen Fouls an Halinger Rot (64.), dann kassierte Kato Tavan nach Zweikampf mit Elvedin Bibic die Ampelkarte (66.). „Mein erster Platzverweis überhaupt, dabei habe ich fast den Ball gespielt“, so der FC-Mittelfeld-Mann.