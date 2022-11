Hahn und Sonnemann führen TSV Intschede zum 26:21-Sieg

Von: Björn Lakemann

Von Daverdens Tammo Panning in dieser Szene nicht zu halten: Daniel Meyer erzielt einen seiner drei Treffer beim 26:21-Sieg des TSV Intschede im Derby der Handball-Regionsoberliga. © Albrecht

Mit einer starken Defensivleistung in Abschnitt zwei feierte der TSV „Weserstrand“ Intschede seinen zweiten Saisonsieg. In der Handball-Regionsoberliga gelang ein letztlich ungefährdeter 26:21 (12:14) im Lokalderby gegen den TSV Daverden III.

Intschede – Entsprechend zufrieden war dann auch Sieger-Coach Ralf Ahndorf: „Die zweite Hälfte war einfach überragend. Nur sieben Gegentreffer in 30 Minuten sprechen für sich. Noch in der ersten Hälfte fehlte uns der Zugriff in der Deckung.“ Im zweiten Abschnitt vernagelte jedoch Torwart Björn Sonnemann sein Gehäuse – und auf dem Spielfeld glänzte Sebastian Hahn nicht nur als Regisseur, sondern war mit acht Treffern auch noch der beste Torschütze seiner Mannschaft.

Dabei fanden die Gastgeber zunächst nicht zu ihrem Spiel und ließen den Außenseiter von der anderen Weserseite gewähren. Bastian Vagt gelang das 8:5 (13.) und Niklas Völkel traf zum 14:10 (24.). Nur gut für die Heimmannschaft, dass vor dem Pausentee noch zwei Treffer glückten.

TSV Daverden III bleibt im Keller

Nach der Pause war das Ahndorf-Team am Drücker und legte beim 17:16 (41.) nach einem Siebenmeter von Sebastian Hahn wieder vor. Die von Dirk-Oliver Kühl gecoachten Gäste, die weiter im Tabellenkeller verharren, glichen vier Minuten später durch Tammo Panning zum 19:19 aus. Doch erneut hatten die Intscheder ein gute Phase, nach dem 23:19 (52.) war die Messe endgültig gelesen. Ahndorf sprach dann auch wahre Worte gelassen aus. „Wer verliert schon gern ein Derby. Mit der Einstellung und dem Willen gewinnt man Spiele.“

Am Wochenende erwartet Intschede gegen HSG Stuhr II das nächste Kellerkind, um im Siegfall das Punktekonto auszugleichen. Es wäre der dritte Erfolg am Stück und sollte mit einer starken Defensivleistung möglich sein.