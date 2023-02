„Hafensänger & Puffmusiker“: Versteigerungen von Trikots laufen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Tauschte ein Trikot: Harm Osmers aus Baden. © privat

Die Vorbereitungen auf den 11. Benefizpokal für U11-Teams am 17. Juni in Hülsen laufen beim Verein „Hafensänger & Puffmusiker“ auf Hochtouren – das Team um den Vorsitzenden Oliver Wolf aus Hülsen sammelt aber auch wieder durch Trikot-Versteigerungen Geld für gute Zwecke.

Hülsen - „Die Auktionen laufen prima“, so Wolf. Noch bis Freitag (17:15 Uhr) können auf der Internetseite www.unitedcharity.de Gebote für verschiedene Jerseys abgegeben werden. Es gibt ein aktuelles Werder-Trikot mit Unterschriften der Stars um Niclas Füllkrug, eines mit den aktuellen Cracks von Borussia Dortmund sowie ein weiteres mit Erling Haarland. Und auch der gebürtige Achimer Dennis Diekmeier ist mit einem ehemaligen HSV-Trikot wieder dabei.

Harm Osmers tauschte Jersey

Darüber hinaus kann ein Schiedsrichter-Trikot mit zahlreichen Autogrammen ersteigert werden – darunter von Bibiana Steinhaus sowie Harm Osmers. Der Badener FIFA-Referee ließ sich dafür auf einen Tausch mit dem Shirt der „Hafensänger & Puffmusiker“ ein. Sein Borsteler Kumpel Jochen Gerling hatte das eingefädelt.

Werder und HSV beim 11. Benefizpokal

Nach Abwicklung dieser Auktionen richten Wolf und Co. den Blick auf ihren Jahres-Höhepunkt am 17. Juni auf dem Sportplatz in Hülsen. Zum 11. Benefizpokal haben bereits die Bundesliga-Talente des SV Werder Bremen und des Hamburger SV zugesagt, weitere sollen folgen. In Wahnebergen und Hämelhausen steigen im Vorfeld auch wieder U11-Qualifikationsturniere.

Bei einem weiteren Event spielen U16-Teams am 19. August in Eystrup den „Hafensänger-Cup“ aus. Ihre Visitenkarte geben dort unter anderem SV Werder Bremen, Hamburger SV, Borussia Dortmund, Hannover 96 und Arminia Bielefeld ab.