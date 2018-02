Kunstrasen sei Dank: TV Oyten erwartet FC Verden 04

Kato Tavan will mit dem FC Verden 04 die überraschende 1:2-Hinspielpleite gegen den TV Oyten ausmerzen.

Verden - Es bleibt dabei: Das unbeständige Wetter mit Feuchtigkeit im Überfluss wird den Fußball-Spielbetrieb auch an diesem Wochenende nur sehr bedingt aus dem Winterschlaf erwachen lassen.

Zwar ist in der Bezirksliga erneut volles Programm angesetzt, doch nur die Partien MTV Riede - TSV Bassen (in Emtinghausen) und TV Oyten - FC Verden 04 scheinen derzeit stattfinden zu können. Die Spiele des SVV Hülsen (in Worpswede) und FSV Langwedel-Völkersen (gegen VSK Osterholz) stehen indes vor der Absage.

MTV Riede - TSV Bassen (Sonntag, 15 Uhr). Riedes Fußball-Chef Frank Lindenberg zeigt sich doch sehr optimistisch, dass die Partie am Sonntag steigen kann: „Natürlich geht bei uns in Riede gar nichts. Doch der Sportplatz in Emtinghausen kann schon sehr viel vertragen und ist im Moment noch voll bespielbar. Wir gehen das sehr zuversichtlich an!“

Auch sein Trainer Stephan Hotzan geht von einem Anpfiff aus: „Sicherlich werden beide Teams einige Probleme mit dem Grün haben, weil ja beide zuletzt nur auf Kunstrasen trainieren und testen konnten.“ Personell muss der Trainer einige Abstriche machen und Fragezeichen setzen. Stefan Scholz und Jannik Dittmann sind verletzt und werden fehlen, hinter Marvin Just als auch Hendrik Meyer hat Hotzan indes noch keine Ausfallhaken gesetzt.

Auch sein Pendant Uwe Bischoff kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt standen ihm 14 gesunde Spieler zur Verfügung, die er beim 3:2-Testspielsieg über den Diepholzer Bezirksligisten TuS Sudweyhe einsetzen konnte. „Das hat mir gefallen, was wir da abgeliefert haben“, so der Übungsleiter, der aber definitiv auf Heiko Budelmann (Zahnprobleme) und Fritz Schaarschmidt (Ski-Urlaub) verzichten muss.

TV Oyten - FC Verden 04 (Sonntag, 15 Uhr). Nur bei starkem Schneefall wäre diese Partie in Gefahr, da aufgrund des Granulats der Oytener Kunstrasenplatz nicht geräumt werden könnte. „Da haben wir gleich einmal eine knackige Aufgabe vor der Brust. Denn von den Namen nach stellt sich ja ein Landesligist bei uns vor“, sagt Oytens Coach Axel Sammrey, der allerdings auf die drei Stammkräfte Möller (privat), Aritim (Sprunggelenk) und Seekamp (Knie) verzichten muss.

+ Axel Sammrey Dennoch ist Sammrey optimistisch: „Wir sind schon gut drauf, haben das zuletzt in den Spielen gegen Rotenburg, Etelsen und Ottersberg sowie auch Sottrum bewiesen. Und haben zudem im Hinspiel beim 2:1-Sieg gezeigt, dass wir in der Lage sind, Verden zu ärgern.“

Das weiß auch Verdens Coach Sascha Lindhorst nur zu genau: „Dieses Mal wollen wir es besser machen. Auch wenn wir viele Ausfälle verkraften müssen, haben wir doch gegen Zeven gezeigt, dass wir schon ganz gut drauf sind.“ Fehlen werden dem FC Schmude, Zimmermann, Özer, Zerbst, Breves und auch Kirsch. Schulwitz stieg erst am Donnerstag wieder ins Training ein.

