GWW in Daverden knüpft nahtlos an alte Zeiten an

Von: Björn Lakemann

Feierte mit dem FC SAO Geilo den Turniersieg in Daverden: Achim/Badens Marico Dumke. © Hägermann

Die Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie gut überstanden: Das Grün-Weiße Wochenende (GWW) des TSV Daverden feierte ein tolles Comeback.

Daverden – Im Rahmen der Siegerehrung anlässlich der 43. Auflage des Grün-Weißen Wochenendes (GWW) ergriff auf Daverdens Handballchef Dirk-Oliver Kühl das Wort. Da die Lobpreisungen nicht enden wollten, platzte irgendwann Kühls Tochter Milena der Kragen: „Komm doch endlich mal zum Punkt.“ Lautes Gelächter und Gejohle waren die Folge. Irgendwie passend zu einer gelungenen Veranstaltung.

Im Anschluss fand auch Andreas „Willem“ Cordes, Vorsitzender des Fördervereins, die richtigen Worte: „Wir können mächtig stolz sein, dass unser Turnier wieder in die Gänge gekommen ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es gezündet hat.“ Passend dazu ertönte die GWW-Hymne „Won´t forget these Days“ von Fury in the Slaughterhouse.

Im A-Cup sicherten sich der TuS Bergen bei den Damen und der FC SAO Geilo verdientermaßen den Turniersieg. „Wir haben uns die Titelverteidigung durch eine starke Deckungsleistung geholt. Das ist eben alte Achimer Schule. Entscheidend war sicher, dass wir ordentlich wechseln konnten“, erklärte Sao Geilos Rückraumkanonier Benjamin Janssens, der in der Halle zuletzt vor fünf Jahren für die SG Achim/Baden aufgelaufen war. Seine Mannschaft rekrutierte sich vornehmlich aus SG-Akteuren wie zum Beispiel Kreisläufer Malte Meyer, Torhüter Sebastian Bohling, Chris Hartwig oder den ehemaligen Achimer Michele Zysk. Hartwig gab grinsend zu verstehen: „Am Sonntag haben wir bei Sonnenschein noch etwas zaubern können.“ Finalgegner FS Brafi, der sich in der Vorschlussrunde gegen die wilddeckenden Herzbuben aus Lilienthal/Grasberg mit 11:9 durchsetzen konnten, hatte beim 6:10 nichts zu bestellen. Die Herzbuben verloren im kleinen Finale gegen Arminia Bierbestellt mit 8:11.

Turnier verläuft nahezu reibungslos

In der B-Konkurrenz musste ein packendes Siebenmeterwerfen über den Turniersieg entscheiden. Daverdens Linkshänder Malte Emigholz sorgte mit seinem finalen Treffer in seinem erst zweiten Einsatz für Ekstase bei den Don Promillos und hinterließ sinkende Köpfe beim Gegner TuS Bergen. Im kleinen Finale des B-Cups scheiterte Dirks (Anmerkung der Red.) Dreamteam mit 7:8 an Schackis B-Jugend. Sicher auch der Tatsache geschuldet, dass Dirk-Oliver Kühl zwei Siebenmeter ungenutzt ließ. Das ist in der kurzen Spielzeit und bei einem derart knappen Ergebnis kaum noch zu kompensieren.

Kräftig gejubelt wurde im Rahmen der Siegerehrung beim 43. Grün-Weißen Wochenende in Daverden. © häg

Im Damenwettbewerb war der TuS Bergen aus der Lüneburger Heide das Maß aller Dinge. Ungeschlagen hatte sich der Landesligist durchs Turnier gekämpft und traf im Finale auf den TV Oyten II. „Bergen hat uns Sonntag zweimal geschlagen. Die waren wohl, zumindest heute, besser“, erwies sich Oytens Trainerin Nina Schnaars als faire Verliererin. Der dritte Platz ging nach einem hauchdünnen 6:5-Erfolg über den TSV Intschede an IBU800. Bei den B-Frauen bewies das Team In Progress II seine Stärke. Erst im Endspiel musste sich der „Fortschritt“ gegen Gastgeber TSV Daverden I mit 7:9 geschlagen geben. Im kleinen Finale hatte die HSG Cluvenhagen/Langwedel das Team Hauptsache knallt mit 7:5 bezwungen.

44. Auflage des GWW ist schon terminiert

Für einen reibungslosen Ablauf hatten Hauke Ernst, Ulrich Mattfeldt und Klaus Fricke auf dem Kommandowagen gesorgt. Lediglich am Sonnabend hatte es drei Regenpausen gegeben, sodass das Ende um eine Stunde nach hinten verschoben werden musste. Das tat der guten Laune aber keinen Abbruch. „Natürlich haben die Pausen etwas gestört. Aber letztlich haben wir alles durchgezogen. Sportlich ist die 43. Auflage auf jeden Fall gelungen“, zog Ralf Felden, der zwar nicht mehr im direkten Orga-Team ist, ein positives Fazit. Und schon jetzt richten die Verantwortlichen den Blick nach vorne. Denn die 44. Auflage ist bereits für den 14. bis 16. Juni 2024 unter dem Motto „Won´t forget these days“ terminiert.