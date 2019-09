Guter Beginn zahlt sich nicht aus – 22:29

Daverden II kassiert die zweite Saisonniederlage / Lennart Fettin Neuzugang

+ Daverdens Neuzugang: Lennart Fettin.

Daverden – Zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel für den TSV Daverden II in der Handball-Landesklasse. Dabei hatte das Team von Gerd Meyer auch gegen die HSG Phoenix eine gute Anfangsphase erwischt, ehe es sich am Ende doch mit 22:29 (12:13) geschlagen geben musste. Allerdings gab es auch etwas positives zu vermelden, denn mit Youngster Lennart Fettin von der HSG Verden-Aller kann Meyer einen neuen Spieler in seinen Reihen begrüßen.