Gute Platzierungen für Lahde, Bremermann und auch Heemsoth

Stark platziert in Scharnebeck: Tobias Bremermann. Foto: IW

Verden – Bei den Scharnebecker Reitertagen gab es Siege und vordere Platzierungen für die Springreiter Tobias Bremermann (Oyten) und Harm Lahde (Varste) sowie für Bewsitzerin Gabriele Heemsoth (Verden-Eitze).

Harm Lahde (RV Aller-Weser) hatte auf den „Großen Sport“ beim Hamburger Derby verzichtet und einige Nachwuchspferde in Scharnebeck gesattelt. Dort gewann er auf dem sechsjährigen Hengst Oak Grove’s Commander Bond des Gestüts Eichenhain (Varste) eine Springpferdeprüfung der Kl. M** mit der Note 8,70 vor Thomas Brandt (Winsen) auf Cayman (8,30).

In einer Springpferdeprüfung Kl. L wurde Lahde in einer Abteilung auf dem fünfjährigen Hengst Oak Grove’s Clown (8,00) Zweiter hinter Enrico Süßenbach (Isernhagen) auf der Stute Enya (8,30). Und auch in einer Zwei-Sterne-Youngster-Springprüfung Kl. M reichte es für Harm Lahde auf dem siebenjährigen Hengst Oak Grove’s Che (0/54,83) zu Platz zwei hinter dem Lokalmatadoren Christof Kauert (Schönebeck) auf Annabell (0/53,77).

Der Oytener Tobias Bremermann (RC Bremen-Hanse) wurde in einer Springprüfung der Kl. S* auf der 14-jährigen Holsteiner Stute Vicky (0/58,55) Zweiter. Auch diese Prüfung wurde von Christof Kauert auf Orplid (0/58,44) gewonnen. Dritter wurde Rene Dittmer (Harsefeld) auf Lunica (0/59,85). In einer Springprüfung Kl. M** kam Bremermann auf der Schimmelstute Vienetta (0/68,61) auf Platz sieben. Dafür siegte der Oytener in der Youngster-Springprüfung Kl. M* auf dem siebenjährigen Schimmelwallach Luftikus (0/50,79) vor Anja-Sabrina Heinsohn (Sottrum) auf Sam (0/52,63).

Gabriele Heemsoths (Eitze) 17-jähriger Ponyhengst Nemax war in einer Dressurprüfung Kl. M** mit Jacob Schenk (Bad Beversen) im Sattel gut aufgelegt und siegte mit 69,459 Prozentpunkten überlegen vor Moritz Baumann (Bremer RC) auf Laurano (66,081) und Carlotta Haren (Hubertus RV Bremen) auf Samantha Fox (65,450). Hier musste sich Robin van Ravenstein (RV Graf von Schmettow) auf Carino (63,288) mit Rang neun begnügen. Es war aber nicht der einzige Sieg für Nemax in Scharnebeck. Er siegte auch mit Jacob Schenk mit 70,877 Prozent in der Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georg. Zweiter wurde Victoria Raphaela Krüger (Isernhagen) auf Strahlemann (68,772), Dritte Maike Lubina (Echem-Scharnebeck) auf Kavalier (67.281). Platz sechs belegte Ann-Kristin Holler (RV Thedinghausen) auf ihren 20-jährigen Wallach Arsanio (65,658) . jho