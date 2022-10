Gute Deckung reicht SG Achim/Baden nicht – 22:29 gegen Cloppenburg

Von: Kai Caspers

Über weite Strecken war die Partie des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden gegen den TV Cloppenburg ein Duell auf Augenhöhe. Doch am Ende war der Drittliga-Absteiger dann doch einen Tick besser.

Achim/Baden – Der Blick auf die Anzeigentafel – er fiel etwas ungläubig aus bei Florian Schacht. „Das Ergebnis spiegelt unsere Leistung nicht wider. Denn wir waren erneut auf Augenhöhe mit einem Topteam der Liga. Allerdings haben wir uns wieder einmal nicht belohnt“, haderte der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden nach dem 22:29 (9:11) gegen den TV Cloppenburg.

Auch das Lob von TVC-Trainer Timo Hermann vermochte Schachts Laune nur bedingt zu verbessern. „Klar, es ist schön zu hören, dass wir bis dato die stärkste Deckung gestellt haben, gegen die Cloppenburg gespielt hat. Aber dafür können wir uns nichts kaufen. Denn am Ende steht eine weitere Niederlage“, wäre diese für Achim/Badens Trainer nämlich durchaus zu vermeiden gewesen. „Hätten wir Cloppenburg unter 25 Toren gehalten, wären wir vermutlich als Sieger vom Feld gegangen. Daher war das auch der einzige Auftrag, den ich den Jungs im Vorfeld mit auf den Weg gegeben hatte.

Uns haben die einfachen Tore aus dem Rückraum gefehlt. Daher mussten wir uns jeden Treffer hart erarbeiten. Das hat natürlich jede Menge Kraft gekostet.

Obwohl die Gastgeber neben Max Borchert auch noch kurzfristig auf Kevin Podien und Malte Meyer verzichten mussten, erwischten sie einen guten Start – 2:0 (3.). Diese Führung hatte bis zum 3:2 (5.) Bestand, ehe die Probleme der SG begannen. In den nächsten elf Minuten gelang kein einziger Treffer. Abspielfehler sowie etliche Fehlwürfe prägten das Bild. Das nutzten die Gäste aus und setzten sich auf 7:3 ab. Da in der Deckung aber weiterhin hart gearbeitet wurde und Torhüter Sebastian Bohling den Gästen einige klare Chancen abkaufte, war nach einem Treffer von Lars Auth der Anschluss geschafft – 9:10 (28.). Somit war zur Pause beim 9:11 noch alles offen.

Auch in der zweiten Hälfte ließen sich die Gastgeber keinesfalls abschütteln. Verantwortlich dafür war die starke Defensive. Doch die forderte letztlich dann auch ihren Tribut. „Uns haben die einfachen Tore aus dem Rückraum gefehlt. Daher mussten wir uns jeden Treffer hart erarbeiten. Das hat natürlich jede Menge Kraft gekostet“, erklärte Florian Block-Osmers den einen oder anderen vermeidbaren Fehler in der entscheidenden Phase. Zwar kaufte Fabian Klaus Cloppenburgs Ole Harms beim 18:21 noch einen Siebenmeter ab, doch nach dem 19:21 durch Tobias Freese leistete sich Marvin Pfeiffer zunächst einen Ballverlust, ehe Auth danach an Gäste-Keeper Mika Brokmeier scheiterte – 19:23 (55.). In der Folge probierte es Schacht zwar noch einmal mit einer doppelten Manndeckung, doch auch die brachte nicht den gewünschten Erfolg. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Kämpferisch und von der Einstellung war das super. Aber am Ende stehen wir wieder ohne Punkte da.“

SG Achim/Baden: Bohling, Klaus - Block-Osmers (2), Naumann, Schlebusch, Pehling, Freese (4), Windßus, Pfeiffer (3), Budelmann (1), Langner, Dehmel, Auth (10/6), Balke (1).