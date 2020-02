Grünes Licht von Blau vor dem nächsten Gipfeltreffen?

Oyten – Es geht Schlag auf Schlag für Handball-Landesligist TV Oyten. Am Sonnabend gibt mit der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg der nächsten Mitbewerber um den Aufstieg seine Visitenkarte ab. Vergleichsweise einfacher dürfte der Auftritt der SG Achim/Baden II beim Vorletzten TS Woltmershausen verlaufen – für die HSG Verden-Aller ist ein Sieg gegen die HSG Stuhr der Maßstab.

Oyten - Grüppenbühren/Bookholzberg (Sa. 19 Uhr). Nicht blenden lässt sich Oytens Lars Müller-Dormann vom jüngsten Erfolg in Schiffdorf. „Klar gibt das Rückenwind. Unser Thema Nummer eins bleibt die starke Deckung. Jedoch steht uns wieder ein heißer Tanz bevor, weil sich Abwehrchef Timo Blau im Hit am Oberschenkel verletzt hat“, so der Coach sorgenvoll. Bei einer Pleite käme es zum Dreikampf um den einzigen Aufstiegsplatz. Beim jüngsten Auftritt hätten die A-Jugendlichen Sell und Fischer einen guten Einstand gefeiert. Damit die makellose Heimbilanz bestehen bleibt, dürfen die Gäste nicht in ihr Tempospiel kommen.

Achim/Baden II - Woltmershausen (So., 14.30 Uhr). „Wir müssen schon eine 100-prozentige Leistung abrufen und dürfen die Gäste nicht unterschätzen“, mahnt SG-Trainer Florian Schacht, der sich noch an das 27:21 in Pusdorf erinnert. Dort tat sich die Oberliga-Reserve lange schwer. Vor allem die Spielführung in Hälfte eins (13:14) schmeckte Schacht ganz und gar nicht: „Wozu die Bremer in der Lage sind, beweist die Tatsache, dass sie Oyten die bisher einzige Saisonniederlage beibrachten.“ Nicht an Bord gehen Marc Schwittek (Studium) sowie der privat verhinderte Arne Zschorlich.

Verden-Aller - Stuhr (Sa., 17 Uhr). Sein Team sei endlich mal dran, gegen einen direkten Kontrahenten zu gewinnen – so Verdens Trainer Sascha Kunze, der sich über Leon Thalmann, Uli Mattfeldt und Oliver Schaffeld als Rückkehrer freut. Dagegen fehlt Mittelmann Juri Wolkow (krank). „Wir dürfen die Gäste nicht unterschätzen“, weiß Kunze noch um das 34:34 im Hinspiel. Bei Stuhr sollte der reaktionsschnelle Aschkan Sadeghi nicht warmgeworfen werden. bjl