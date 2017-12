Großer Springsport bei „Late-Entry-Turnier“

Verden - Nicht nur ausgezeichnet besetzt war das dreitägige „Late-Entry-Turnier“ des Montagclubs in der Verdener Niedersachsenhalle, sondern auch die Leistungen konnten sich in den verschiedenen Springprüfungen der Kl. S** bis L durchaus sehen lassen. Garant dafür waren bekannte Reiternamen wie Mannschafts-Welt- und Europameister Carsten-Otto Nagel, Landesmeister Steffen Engfer, Inga Czwalina, Thomas Brandt, Sören von Rönne, Alexa Stais, Hilmar Meyer, Harm Lahde, Mynou und Mylene Diederichsmeier.

Höhepunkt war die Zwei-Sterne-Springprüfung Kl. S mit Stechen, die der Winsener Thomas Brandt auf der achtjährigen in Holland gezogenen Stute Etahgravin gewann. Brandt, der in der vergangenen Woche in Posen im „Großen Preis“ als Vierter noch 12 000 Euro Prämie kassiert hatte, siegte in 33,00 Sekunden knapp vor Hilmar Meyer (Morsum) auf dem zehnjährigen Holsteiner Wallach King Clooney (0/33,18) und Harm Lahde (Blender) auf dem neunjährigen Oldenburger Wallach Oak Grove’s Vogelfrei (0/33,55).

Pech hatte die junge Südafrikanerin Alexa Stais (Morsum), die auf dem achtjährigen Wallach Quintano ebenfalls das Stechen erreicht hatte, dort aber mit einem Abwurf in 33,96 Sekunden nur Neunte wurde. Besser lief es für sie und Quintano in einer weiteren Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S*, wo das Duo in beiden Phasen strafpunktfrei blieb. Die Zeit von 23,64 Sekunden bedeutete Platz zwei, ganz knapp hinter der Siegerin Inga Czwalina von der Insel Fehmern auf der neunjährigen Stute Armata (0/23,64). Vierter wurde in diesem Springen der Wulmstorfer Oliver Ross (RV Aller-Weser) auf der zehnjährigen Hannoveraner Stute La sorciere feu (0/25,52) und Fünfte Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf dem Schimmelwallach Carlucci (0/25,90).

Für Jörg Möller (RFV Lübtheen-Garlitz) hatte sich die lange Anfahrt aus dem Kreis Ludwigslust nach Verden gelohnt, denn er gewann gleich zwei Springprüfungen der Kl. S. Zunächst war er auf der Holsteiner Stute Ambra (0/53,06) nicht zu schlagen und siegte überlegen vor Julia Plate (RV Fredenbeck) auf Limbiskit (0/55,11). Der Waller Stephan Dubsky (RV Aller-Weser) blieb ebenfalls fehlerfrei und wurde auf Palm Beach (0/57,43) Achter. Danach siegte Möller in einer Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* nach Stechen auf der siebenjährigen Holsteiner Stute Lady Carambola Cor (0/27,13) knapp vor Harm Lahde auf Oak Grove’s New York (0/27,70).

Platz sieben ging an Hilmar Meyer auf Seal, der in der zweiten Phase einen Abwurf hatte (4/28,07). In einer weiteren Springprüfung Kl. S* sah Julie Mynou Diederichsmeier auf der neunjährigen Hannoveraner Stute Stenja (0/53,60) lange Zeit wie die Siegerin aus, musste am Ende aber doch noch Tim-Uwe Hoffmann (Zeven) auf Casta Lee (0/53,60) und Marvin Drenkhahn (TG Wohlde) auf Quel Cadeau (0/55,46) den Vortritt lassen.

Über 80 Teilnehmer waren in einer Zwei-Sterne-Springprüfung Kl. M am Start. Die erste Abteilung sicherte sich Alexa Stais auf Quintano (0/51,11 ). Die zweite ging an Jörg Kreutzmann (Trittau) auf Celine E (0/51,23). Dritte wurde hier Mylene Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf der neunjährigen Stute Anabell (0/52,85). Weitere Einzelheiten können den Ergebnissen (siehe rechts) entnommen werden. J jho