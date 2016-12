Von großer Freude keine Spur

32:23 – Kahlers Verletzung trübt die Stimmung auf Seiten der TV Oyten Vampires

+ Kraftvoll hat sich Oytens Patricia Lange durchgesetzt und kommt völlig frei zum Abschluss. Gleich viermal lange die Kreisläuferin der Vampires beim ungefährdeten 32:23-Erfolg des Tabellenführers über den HSV Minden Nord zu. J Foto: Hägermann

Oyten - Von Kai Caspers. Neun Sekunden fehlten noch zum Ende einer völlig unspektakulären Partie. Zu überlegen waren die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires dem HSV Minden-Nord. Als dann aber TVO-Torhüterin Romina Kahler nach einer Parade mit Schmerzen auf den Boden sank und sich weinend ans Knie fasste, geriet der 32:23 (17:13)-Erfolg der Vampires komplett zur Nebensache.

„Das ist natürlich ganz großer Mist. Da Romi schon einmal eine schwere Verletzung am Knie hatte, hat sich bei ihr natürlich sofort ganz viel im Kopf abgespielt. Wir können nur hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Allerdings will ich jetzt auch keine voreilige Prognose abgeben“, stand Oytens Trainer Sebastian Kohls der Schrecken ganz deutlich ins Gesicht geschrieben. „Ansonsten wäre es für uns nämlich ein ziemlich teuer erkaufter Sieg.“

Nachdem die Vampires in der Vorwoche die erste Niederlage kassiert hatten, galt es diese schnell aus den Köpfen zu bekommen. Und zunächst hatte es den Anschein, als sollte das Kohls-Team die bisweilen überforderten Gäste förmlich überrennen wollen. Schnell leuchtete nach einem Gegenstoßtreffer von Lisa „Speedy“ Bormann-Rajes ein 7:2 (9.) von der Anzeigentafel. Doch in diesem Tempo ging es nicht weiter. Nachdem Mindens glänzend aufspielende Anna Lena Bergmann auf 9:12 (21.) verkürzt hatte, reichte es Kohls – Auszeit. „In dieser Phase haben wir es in der Offensive einfach am nötigen Druck vermissen lassen und zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Aber das kennen wir ja schon“, bemängelte Oytens Trainer einmal mehr die fehlende Konstanz im Spiel seiner Mannschaft. Da auf Seiten der Gäste jedoch lediglich Linkshänderin Bergmann richtige Torgefahr ausstrahlte, genügte ein kleiner Zwischenspurt des TVO zur 17:13-Pausenführung.

Der Auftakt in die zweite Hälfte – er gehörte ganz klar den Vampires. Daran hatte unter anderem Romina Kahler, die für Insa Janßen zwischen die Pfosten gerückt war, einen großen Anteil. Daher nutzte Kohls auch frühzeitig die Gelegenheit, um gewisse Dinge auszuprobieren. Unter anderem rückte Kim Pleß an den Kreis und sorgte mit ihrem Treffer zum 24:16 (40.) frühzeitig für klare Verhältnisse. Danach ließen es die Gastgeberinnen zwar wieder an der nötigen Konzentration vermissen, doch nach dem 24:20 (47.) zogen sie das Tempo wieder an. Als Kea Drewes in der 53. Minute vom Kreis auf 30:20 stellte, war mehr als eine Vorentscheidung gefallen. „Natürlich wäre auch ein deutlicherer Sieg drin gewesen. Aber dafür fehlte es auch ein wenig an der nötigen Spannung. Zudem hat unsere Quote im Abschluss nicht gestimmt“, erklärte Kohls.