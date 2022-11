Großer Erfolg für Fischerhuder Reiterin Philine Otten

+ © Privat Erfolgspaar: Philine Otten aus Fischerhude und Dr. Best holten beim Bundesnachwuchschampionat den Vizetitel. © Privat

Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt: Die Fischerhuderin Philine Otten holte mit Dr. Best beim Bundesnachwuchschampionat der Pony-Dressur erneut den Vizetitel.

Fischerhude – Während sich die Turniersaison langsam dem Ende neigt, hat Philine Otten aus Fischerhude noch einmal für einen großen Erfolg für den Kreis Verden gesorgt. Die junge Reiterin, die zwar für den Hanseatischen Reitclub startet, aber im Raum Verden zu Hause ist, nahm nach 2021 erneut am Bundesnachwuchschampionat der Pony-Dressurreiter teil, das im Rahmen des Turniers des Ankumer Dressurclubs ausgetragen wurden.

Im vergangenen Jahr hatte sich Philine Otten in diesem Wettbewerb mit dem Vizemeistertitel für ihre starke Performance im Sattel ihres Palominos Dr. Best (Dating x MV Dublin) freuen können. Ein Coup, den die 13-Jährige nun in 2022 wiederholen konnte.

„Ich bin unglaublich stolz“

Mit einer Wertnote von 8,1 beendete das Duo die erste Qualifikation, eine Pony-Dressurreiterprüfung der Klasse L*, auf Platz drei. In der zweiten Qualifikation erreichte Philine Otten mit ihrem erst sechsjährigen Wallach eine Wertung von 8,5 und belegte so auch in der Gesamtwertung Platz zwei. Für diese Leistung wurde der Schülerin der Titel der Vizebundesnachwuchschampionesse verliehen.

„Ich bin sehr glücklich darüber, Vizebundesnachwuchschampionesse geworden zu sein. Das Turnier hat viel Spaß gemacht, ich bin unglaublich stolz auf mein Pony Dr. Best. In der ersten Runde waren wir noch etwas aufgeregt, aber im zweiten Durchgang hat dann alles gepasst. Es ist schon toll, eine Note von 8,5 zu bekommen“, erklärt die talentierte Reiterin, die am Stall von Silvia Busch-Kuffner in Prinzhöfte trainiert. kk