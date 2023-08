Großer Erfolg für Gabriele Heemsoth

Greta Heemsoth sicherte sich im Sattel von Donja den zweiten Platz. © Kaschek

Das traditionelle Dobrock-Turnier endete für Gabriele Heemsoth mit einem beachtenswerten Erfolg. Die Aller-Weser-Reiterin gewann das Amazonenspringen der Klasse S* mit Stechen, das unter Flutlicht ausgetragen wurde. Im Sattel von Heartbreaker, einem 11-jährigen Niederländischen Warmblut von Zambesi (MV Clinton), überzeugte sie im Stechen.

Verden – Außerdem erreichte Gabriele Heemsoth mit ihrem zweiten Pferd Happinez Platz drei. „Ich war mir im Vorfeld nicht sicher, wie meine Pferde unter Flutlicht-Bedingungen springen würden, da es für beide das erste Mal war. Umso glücklicher bin ich, dass Heartbreaker und Happinez im Umlauf fehlerfrei blieben und ich vor einer so großartigen Kulisse Erste und Dritte werden konnte“, freute sich die Siegerin.

Im S**-Springen mit Stechen glänzte Hilmar Meyer, denn der Morsumer belegte auf Orion ter Doorn Platz zwei und zeigte auch im Stechen einen fehlerlosen Ritt. Ebenfalls ohne Abwurf blieb er mit seinem zweiten Pferd Ipanema, mit dem er die Prüfung auf Platz drei beendete. Im Barrierespringen der Klasse S* unter Flutlicht konnte Hilmar Meyer auf Nikolette mit Platz drei ebenfalls überzeugen. Linnea Heemsoth (RV Aller-Weser) gewann ein Eignungsspringen der Klasse A auf Veilchen, einer fünfjährigen Deutschen Reitponystute von Nemax (MV Don’t Worry). Im Dressurviereck punktete Greta Heemsoth, die zunächst auf Felice in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A mit einer Wertnote von 8,40 Platz zwei belegte. Mit ihrem Treffer in der M**-Dressur stand die Reiterin vom RV Aller-Weser dann aber kurz danach im wohlverdienten Rampenlicht. Mit ihrem Erfolgspferd Boa Vista, einer siebenjährigen Hannoveraner Stute von Bon Couer (MV Scolari) erreichte sie eine Wertung von 73,529 Prozent, an die die Konkurrenz auch nicht nur annähernd herankam. Am letzten Turniertag gewann das Dreamteam auch noch die S*-Dressur, dieses Mal sogar mit 74,595 Prozent. In der S***-Dressur erreichten Greta Heemsoth und Donja schon am Samstag Platz vier. Im Grand Prix Spezial sicherte sie sich im Sattel von Donja mit 69,039 Prozent sogar Platz zwei. Abschließend konnte sie auch in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L auf Santos überzeugen, denn im Sattel des Hengstes sicherte sie sich Platz zwei.

Stephan Dubsky überzeugt beim Turnier in Nienburg

In Nienburg wurden die Reitsporttage an der Führser Mühle ausgetragen. Im Rampenlicht stand aus Verdener Sicht vor allem Stephan Dubsky, denn der Ire, der für den RV Aller-Weser reitet, gewann das Barrierespringen der Klasse S*. Mit dem achtjährigen Oldenburger Wallach Pedro (Pik Labionics x MV For Keeps) verwies er seine Konkurrenz auf die Plätze. Dubsky überzeugte auch am letzten Turniertag, als er im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse M* seine 11-jährige Oldenburger Stute Karla (Calmando x MV King Milford) vorstellte und diese mit wenigen Zehntelsekunden nach einem fehlerlosen Ritt gewann. In einer weiteren Prüfung dieser Art sicherte sich Brianne Beerbaum (RV Aller-Weser) auf Que Beau Platz fünf. Im Punktespringen der Klasse S* überzeugten Hedda Roggenbuck und Catwick und beendeten diese Prüfung auf Platz fünf. Das Duo ging am Samstag erneut in dieser Klasse an den Start und sicherte sich Rang drei. Das Finale wurde dann als Zwei-Phasen-Springen auf S*-Niveau ausgetragen und Hedda Roggenbuck und Catwick punkteten mit Platz vier abermals. Im M*-Springen lieferte Tim Köhler eine starke Vorstellung, denn der Reiter vom RV Thedinghausen sicherte sich auf dem Rücken von Cubidoo Platz zwei.

Oliver Ross (RV Aller-Weser) und sein Otto de la Roche wurden in einem weiteren Wettbewerb dieser Klasse Fünfte vor Vereinskollegin Hedda Roggenbuck und Charrera. In einem weiteren M*-Springen schnappte sich Aller-Weser-Reiterin Bettina Bemmann auf Birdie Platz zwei. Vereinskollege Charlie Yu-Cheng Liu und Clouseau belegten Rang fünf. In der Springpferdeprüfung der Klasse M* erreichte Alejandro Jose de Andres Pozo (RV Aller-Weser) auf Montevideo Platz zwei. Hinter ihm belegte Amanda Isaksson (RV Aller-Weser) mit Kalista Platz fünf. Im M*-Springen platzierte sich auch Antonia Rischer von der RG Berkelsmoor. Sie erreichte auf Idabella Platz vier. Cesar Matias Camacho (RV Aller-Weser) wurde auf Daratheon in der Springpferdeprüfung der Klasse L Fünfter. Vereinskollege Markus Beerbaum freute sich auf demselben Level im Sattel von Chanaika über Platz vier. Cesar Matias Camacho legte im M**-Springen im Sattel von Carlotta noch einmal nach und schnappte sich Platz sechs. In der Klasse L erreichte Lea Abramowsky (RC Hagen-Grinden) mit Kaidan Platz drei. Im Dressurviereck wurde Emelie Ternieten (RV Hülsen-Aller) mit Delgado Vierte in der L*-Dressur. kk