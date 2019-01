Volleyball-Zweitligist TV Baden rutscht nach 1:3 auf einen Abstiegsplatz ab

Immer wieder zeigten die Badener, wie in dieser Szene Nick Sörensen, spektakuläre Rettungstaten. Doch am Ende blieben diese unbelohnt. Gegen den FC Schüttorf 09 kassierten die Gastgeber eine 1:3-Niederlage. Foto: Hägermann

Baden - Von Kai Caspers. Die Enttäuschung stand den Spielern des Volleyball-Zweitligisten TV Baden nach der 1:3 (25:20, 18:25, 23:25, 20:25)-Niederlage gegen den FC Schüttorf 09 ganz deutlich ins Gesicht geschrieben. Zumal der Aufsteiger damit auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht ist und in der nächsten Begegnung beim direkten Konkurrenten in Braunschweig schon extrem unter Druck steht.

„Wir haben alles gegeben und vor allen Dingen in der Abwehr ein richtig gutes Spiel gemacht. Am Ende fehlte es dann auch etwas an der nötigen Physis und der Erfahrung“, erklärte Ole Sagajewski mit einem Blick auf den Gegner. „Bei denen werden definitiv ein paar Eisen in der Woche gestemmt.“ Auch Badens Trainer Fabio Bartolone stieß in das gleiche Horn. „Im Vergleich zu den letzten Partien habe ich eine deutliche Steigerung gesehen. Dennoch hat es leider nicht gereicht, da Schüttorf nicht nur im Angriff mehr Wucht hatte, sondern auch weniger Fehler gemacht hat.“ Dass die Gastgeber dem Favoriten das Leben sehr schwer gemacht haben, musste im Anschluss auch Schüttorfs Interimscoach Philipp Lammering eingestehen. „Das war sehr anstrengend, da uns Badens Abwehr einiges abverlangt hat. Daher mussten wir auch alles abrufen, um den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das ist uns trotz der tollen Kulisse sehr gut gelungen. Auf jeden Fall hat es viel Spaß gemacht hier zu spielen!“

Nachdem beide Seiten nervös in die Partie gestartet waren, setzte sich Schüttorf erstmals auf drei Punkte ab - 8:5. In der Folge kam das Bartolone-Team jedoch dank der guten Abwehrarbeit immer besser ins Spiel. Beim 17:17 dann der „Dosenöffner“ für den ersten Satz. Nach mehreren Rettungstaten der Badener hämmerte Sagajewski den Ball zum 17:17 ins Feld und brachte die Halle erstmals so richtig zum Kochen. „Wenn man nach so einem harten Ballwechsel den Punkt nicht macht, gehen die Köpfe natürlich nach unten. Das war definitiv entscheidend für den Gewinn des Satzes“, erklärte Sagajewski. Als Nick Sörensen dann auch noch einen Block mit dem 23:20 krönte, gab es kein Halten mehr und der erste Durchgang ging nach einem Sörensen-As mit 25:20 an den TVB.

Auch der zweite Satz begann gut aus Sicht der Gastgeber, ehe nach dem 8:7 der Faden etwas riss. Schüttorf sorgte durch gute Aufschläge für extrem viel Druck und setzte sich vorentscheidend auf 21:16 ab. Bartolone: „Wir hatten einige Gelegenheiten zu punkten, haben sie leider nicht genutzt.“ Somit ging es nach dem 18:25 mit einem 1:1 in die kurze Pause.

Deutlich umkämpfter war hingegen der dritte Durchgang. Nachdem ein Ball der Gäste beim Spielstand von 19:20 dann vermeintlich im Aus landete, bejubelten die Badener schon den Ausgleich. Zu früh, wie sich herausstellen sollte, denn die beiden Schiedsrichter waren sich nicht sicher und ließen den Ballwechsel wiederholen. Folge: Schüttorf legte zum 21:19 nach und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen - 25:23. Im vierten Satz gerieten die Badener relativ schnell in Rückstand, ehe sie sich nach dem 14:20 noch einmal gegen die drohende Niederlage stemmten. Dank einiger guter Aktionen von Alexander Decker war beim 20:21 der Anschluss geschafft. Doch die routinierten Gäste ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und sorgten mit dem 25:20 für den 3:1-Endstand.