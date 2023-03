Große Ehre für Maja Schnakenberg

Teilen

Hatten allen Grund zur Freude, von links: Nicole Kirschnik, Andrea Otten, Heike Schnakenberg, Maja Schnakenberg mit Donna Bella, Heike Kemmer, Sophie Dupree. © Wächter

Sie ist eines der größten Talente im Dressursattel – auch überregional: Maja Schnakenberg. Für ihre außergewöhnlichen Leistungen wurde die Barnstedterin nun mit dem Goldenen Reitabzeichen geehrt, das ihr im Rahmen der VER-Dinale verliehen worden ist.

Barnstedt – Es war ein außergewöhnlicher Moment für Maja Schnakenberg, als sie mit ihrer Donna Bella in die Arena der Verdener Niedersachsenhalle ritt, um die begehrte Auszeichnung zu erhalten, die nur durch sportliche Höchstleistungen zu erreichen ist. Zehn Siege auf allerhöchstem Niveau sind nötig, um diesen Meilenstein zu erklimmen.

Im Alter von vier Jahren beginnt die sportliche Karriere

Gelegt hat Maja Schnakenberg den Grundstein für ihre sportliche Karriere schon im Alter von vier Jahren, wo sie bereits an Prüfungen der Führzügelklasse teilnahm. Immer an der Seite der heute 19-Jährigen war Pony Baschano, der ihr nicht nur die nötige Sattelfestigkeit vermittelte, sondern auch die ersten Grundlagen des Dressurreitens. Nach Erfolgen in der E- und A-Dressur musste Maja Schnakenberg allerdings einen Schicksalsschlag hinnehmen, der sie fast zwei Jahre an der Turnierteilnahme hinderte. Die Leukämie hat die passionierte Reiterin besiegt, sicher auch durch die Liebe zu den Pferden, denn mit der Stute Donna Noblesse kamen die ersten Erfolge, wie ein Sieg beim Finale der Future Champions oder dem Durchmarsch beim Bundesnachwuchschampionat in Aachen. Das Goldene Reitabzeichen erreichte Maja Schnakenberg aber vor allem im Sattel ihrer Donna Bella, mit der sie zuletzt sogar in den Bundeskader berufen wurde. Mit der elfjährigen Hannoveraner Stute, die ihr lange Zeit von Besitzer Detlef Ruddat vom Gestüt Gerkenhof zur Verfügung gestellt wurde, holte Maja Schnakenberg den Titel bei den hannoverschen Landesmeisterschaften und die Qualifikation zu den deutschen Jugendmeisterschaften in Verden. Die Möglichkeit, bald für Deutschland an den Start gehen zu können, und ein überraschendes Geburtstagsgeschenk krönen ein tolles Jahr für Verdens größtes Dressurtalent. Von Donna Bella muss sich die angehende Justizfachwirtin nämlich nie mehr trennen, von nun an gehört die Stute ihr. Anders, als in der Laudatio zu vernehmen war, wurde ihr die Stute von ihrer Mutter Heike zum Geburtstag geschenkt. „Es war toll, das Goldene Reitabzeichen im Rahmen der VER-Dinale zu erhalten. Am Abend der Hengstpräsentation war die Halle voll besetzt und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, im Scheinwerferlicht zu reiten“, so Maja Schnakenberg nach der Verleihung des Goldenen Reitabzeichens durch Andrea Otten, deren Mutter die Züchterin von Majas Wegbereiterin Donna Noblesse ist. kk