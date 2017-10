Grose bleibt eiskalt – 1:0

Hönisch - Von Björn Drinkmann. Man musste nur in die Augen von Hönischs Trainer Ricardo Seidel schauen, um zu wissen, wer beim Spiel seines SV am Sonntag in der Fußall-Kreisliga gegen den TSV Thedinghausen als Sieger vom Platz ging. Glücklich, aber erschöpft klatschte er sich nach dem hart umkämpften 1:0 bei seiner ganzen Truppe ab.

Die hatte ihn nicht enttäuscht und war über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Vor allem die agilen Kevin Fefer und Moritz Ackermann rissen immer wieder Lücken in die Abwehr der Thedinghäuser, die nicht so gewohnt sicher stand. Einzig Keeper Claas Möller zeigte eine herausragende Leistung und parierte einige Male stark. Wie zum Beispiel in der zwölften Minute, als er einen Fefer-Freistoß entschärfte und auch den Nachschuss von Max Brümmer halten konnte. In der 23. Minute hatte Möller allerdings Glück, weil Fefer völlig freistehend den Ball nicht richtig traf. Von den Gästen war nicht viel zu sehen. Wenn doch, ging die Gefahr meistens über Tyark Füst aus, der sich einmal über außen durchtankte, aber Jannik von-Hollen klärte in letzter Sekunde.

In der 54. Minute hatte Fefer zunächst die große Chance, aber sein Schuss wurde abgeblockt. Die Szene war aber noch nicht vorbei – und Moritz Ackermann legte den Ball quer auf Lennart-Louis Grose, der eiskalt vollendete. Kurze Zeit später entschied der ansonsten sehr souverän leitende Marcus Neumann (TSV Bassen) nach einem vermeintlichen Handspiel von Jan-Dirk Ölfke auf Elfmeter. Max Brümmer vergab allerdings, da Möller die Ecke ahnte und den nicht schlecht getretenen Strafstoß parierte (60.). Wer dachte, nun drehen die Gäste auf, sah sich getäuscht. Moritz Ackermann schlug eine Traumflanke auf Marvin Blome, der volley allerdings nur den Außenpfosten traf. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste zu einigen Möglichkeiten. Doch die Kopfbälle von Buttkus und Ölfke gingen beide über das Tor, während Füst aus spitzem Winkel an Hönischs Torwart Kloppe scheiterte. So gewannen die Hönischer letztlich verdient mit 1:0 gegen den Aufstiegsaspiranten. Dies wusste auch Thedinghausens Trainer Sven Gudegast anzuerkennen: „Hönisch war heute bissiger in den Zweikämpfen, wir haben kämpferisch zu wenig entgegensetzen können.“ Seidel hingegen strahlte: „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Das war wirklich klasse, wie sie kämpferisch alles reingeworfen haben und auch spielerisch überzeugten.“

Hönisch: Kloppe - Brümmer, von-Hollen, Wigger, Grose, H. Hammer, Schmitt, J. Hammer, Blome (73. Dewald, 90. Hahl), Ackermann, Fefer (85. Schwetschenau).

Thedinghausen: Möller - Hantke, Buttkus, Lange, Boss (54. Hillmann), Blischke (72. Schröder), Sassenburg, Neugebauer, Böttcher (84. Niebuhr), Ölfke, Füst.