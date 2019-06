Größter Erfolg der Karriere

Oyten – Nach dem Zieleinlauf riss der Oytener Joachim Strobach die Arme in die Höhe und schrie seine große Freude heraus. Und das aus gutem Grund. Denn im dänischen Elsinore sicherte sich der 61-Jährige bei den Europameisterschaften im Triathlon die Vizemeisterschaft in der Altersklasse AK 60. „Sensationell. Alles ist super gelaufen. Das war der größte Erfolg in meiner 32-jährigen Triathlonkarriere“, sprudelte es aus Strobach heraus.

Damit hatte sich für den Oytener die lange und harte Zeit der Vorbereitung ausgezahlt. „Ein ganz wichtiger Faktor war für mich, dass ich ohne körperliche Probleme durchgekommen bin. Zudem hatte ich einen guten Trainingsplan“, verwies Strobach auf die Unterstützung seines Sportkameraden Marko Preuß. Darüber hinaus hatte der 61-Jährige im Vorfeld lange Zeit an der richtigen Sitzposition auf dem Rad gefeilt, sodass er ohne Rückenprobleme geblieben war.

In Elsinore war das Wetter optimal. Dennoch hatte der Oytener vor dem Schwimmen über 1,9 Kilometer ein mulmiges Gefühl. „Meine Ergebnisse im Training waren nicht so gut. Daher hatte ich mich in der zweitschnellsten Gruppe eingeordnet. Doch im Wasser kam ich erstaunlich gut zurecht und konnte ständig Athleten überholen“, gab Strobach an. Nach einer neuen Bestzeit von schnellen 28.51 Minuten stieg Strobach aus dem Wasser und hatte damit schon die Führung in seiner Altersklasse übernommen. Nach dem schnellsten Wechsel von 5.26 Minuten ging es im Anschluss auf die 90 Kilometer lange Radstrecke. Die ersten 15 Kilometer entlang der Ostsee absolvierte Strobach mit einem Split von rund 36 km/h. Danach wurde der 61-Jährige erst richtig warm und erhöhte den Druck. „Der Rücken schmerzte zwar etwas, aber ich hatte dann fast durchweg einen Schnitt von über 40 Kilometer“, freute sich Strobach nach der schnellsten Radzeit seiner AK in 2.21.38 Stunden. Seine Führung in der Gesamtwertung hatte er damit auf mehr als neun Minuten vor dem Wechsel zum abschließenden Lauf über die 21.1 Kilometer ausgebaut. Angefeuert von den zahlreichen Zuschauern entlang der Strecke machte sich der Oytener auf den Weg und lag nach den ersten zehn Kilometern dank seiner Renneinteilung noch klar auf Titelkurs. Dann aber wurden die Beine immer schwerer und es begann das Leiden. „Ich wollte auf keinen Fall stehen bleiben und zusätzlich Zeit verschwenden“, hoffte Strobach seinen Rhythmus beizubehalten. Doch gerade an den Steigungen fiel es extrem schwer. Zudem lag ihm der zweitplatzierte Michael Roe (Dänemark) nun immer mehr im Nacken und holte Meter um Meter auf. Bei Kilometer 15 war es dann passiert und der Lokalmatador zog vorbei und baute seinen Vorsprung durch die schnellste Laufzeit von sehr guten 1.33.20 Stunden aus. Aber auch Strobach war nach 1.46.45 Stunden nicht unzufrieden und freute sich im Ziel über die Silbermedaille sowie eine Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit um mehr als 20 Minuten auf starke 4.44.35 Stunden. Dritter wurde Christer Carlson aus Schweden in 4.48.15 Std. kc