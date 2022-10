Grimm eröffnet – Fischerhude 2:0

Von: Frank von Staden

Traf: Kilian Grimm. © Privat

Ein echtes Lebenszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga sendete am Sonntag der TSV Fischerhude-Quelkhorn, der sein Heimspiel gegen den VfL Visselhövede, der allerdings ohne seine angeschlagene „Torfabrik“ Daniel Reuter/Patrick Peter (zusammen zwölf Treffer) antrat, mit 2:0 (1:0) dominieren konnte und so Anschluss ans Tabellenmittelfeld halten konnte.

Fischerhude – „Ein verdienter Sieg. Die Mannschaft hat endlich die Zweikämpfe angenommen und konnte immer wieder Nadelstiche setzen“, sah Fischerhudes Coach Matthias Warnke bereits nach drei Minuten die Riesenchance zur Führung, als Kilian Grimm nach Zuspiel von Lukas Klapp am VfL-Keeper freistehend scheiterte. Besser machte es Grimm dann aber in der nächsten gefährlichen Szene im Visseler 16er, als er eine erneute Flanke von Klapp versenken konnte – 1:0 (35.). Noch vor der Pause dann aber auch etwas Glück für die Hausherren, als Finn Vollmer ein Zuspiel von Mirko Peter nicht verarbeiten konnte (40.). „Nach der Pause war es dann mehr der Kampf, der überwog. Chancen gab es kaum noch zu sehen“, so Warnke, der dann bis zur 87. Minute warten musste, ehe der schwer erarbeitete Sieg auch unter Dach und Fach war. Nach einer Oesterling-Flanke legte Louis Hentschel per Kopf auf Jan Kuper ab, der aus der Nahdistanz auf 2:0 (87.) stellen durfte. Warnke: „Ein ungemein wichtiger Dreier für uns. Diese Einstellung müssen wir jetzt beibehalten!“ vst