Greta Heemsoth und Boa Vista tanzen zum Titel in Verden

+ © kaschek Greta Heemsoth vom RV Aller-Weser und Boa Vista waren eine Klasse für sich. Das Duo setzte sich bei den Hannoveraner Championatswettkämpfen die Krone auf. © kaschek

Verden – Verden hat eine neue Championesse. Am letzten Tag der Hannoveraner Championatswettkämpfe auf dem Turniergelände an der Lindhooper Straße sorgte Greta Heemsoth im Sattel von Boa Vista für den RV Aller-Weser für ein fulminantes Finale. Schon die erste Prüfung am Samstag, eine M-Dressur, die auch als Qualifikation zum Bundeschampionat galt, ging mit einer Wertnote von 8,7 an das Paar von der Hengststation Pape. Im Finale am Sonntag verwies die 28-Jährige mit der Bon Coeur-Tochter (Muttervater Scolari) die Konkurrenz mit einer Wertnote von 8,6 auf die Plätze.

Für die Trabtour erhielten Greta Heemsoth und Boa Vista, die im vergangenen Jahr das Bundeschampionat in Warendorf gewann, sogar eine 9,5. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, wieder ein Championat zu gewinnen. Die Grundgangarten und die Qualität Boa Vistas war von gewohnter Dominanz. Wir freuen uns sehr“, erklärte Besitzer und Züchter Ingo Pape aus Hemmoor.

Bei den fünfjährigen Dressurpferden war es Hannah Laser (RG Klosterhof), die auf dem Rücken des Hannoveraner Hengstes Va’Pensiero einen bleibenden Eindruck hinterließ. Schon im ersten Durchgang hatte das Paar des Feldmannshofes in Bellen in der Nähe von Rotenburg gesiegt. Im Finale erhielt der Vitalis-Sohn aus einer Fürstenberg-Mutter sogar dreimal die Höchstnote zehn. Insgesamt dominierte er das Championat mit einer Wertnote von 9,5.

Der Grand Prix de Dressage war eines der am meisten herbeigesehnten Highlights des Wochenendes. Die Prüfung auf S***-Niveau ging an Malin Wahlkamp-Nilson (ZRFV Appelhülsen) und den elfjährigen Wallach Amplemento (Ampere x MV Sir Oldenburg). Die Schwedin erhielt für ihre Darbietung eine Wertung von 74,180 Prozent. Am Sonntag wurde außerdem der Grand Prix Special, eine Dressurprüfung der Klasse S***, ausgetragen. Das Siegerpaar hieß Bianca Nowag-Aulenbrock (RFV Ostbevern) und Florine (Foundation x MV Lauries Crusader). Diese beiden verwiesen Malin Wahlkamp-Nilson und Amplemento mit 73,647 Prozent auf Rang zwei.

+ Kim Brüning und Liam Neeson überzeugten beim Championat in Verden mit dem zweiten Platz. © Kaschek

Die Qualifikationsprüfung zum Nürnberger Burgpokal, ein St. Georg Special*, ging mit 73,561 Prozent an Janina Tietze (RUF Hänigsen) und den neunjährigen Westfalen Hengst Da Costa (Dimaggio x MV Coriander). Und auch im Finale war dieses Duo mit einer Wertung von 73,220 Prozent nicht zu schlagen.

In den Reitpferdeprüfungen setzte sich in der Endrunde der vierjährigen Hengste Mareike Mimberg (RFV Graf Haeseler Wallenbrück) mit dem Hengst San to Alati (Secret x MV Belissimo) mit einer 9,2 durch. Zweite wurde Jessica Lynn Thomas vom RV Aller-Weser, die für ihre Performance mit Seagntini (Secret x MV Fidermark) eine starke Note von 9,0 erhielt. In der Altersklasse der dreijährigen Hengste beeindruckte Leonie Richter (RUFV Bad Essen) mit dem Vitalis-Sohn Vogue (Muttervater Fidertanz). Mit einer Note von 9,0 holte sich das Duo den Championatstitel.

Der Champion unter den vierjährigen Stuten und Wallachen hieß So Dynamic (Secret x MV Welser), der von Kira Goerens-Ripphoff (RV Sandbostel) vorgestellt wurde. Die beste dreijährige Stute ist Mary Lou (Millenium x MV Christ), die mit Herrmann Burger (RuFV Löningen-Böen-Bunnen) im Sattel zur Championesse gekrönt wurde.